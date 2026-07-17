Той не знаеше какво да прави с бебето: Трогателната първа среща на Меси с Ямал

Най-великият футболист на всички времена и наследникът на короната му на дясното крило в Барселона ще се изправят един срещу друг за първи път в неделя, когато Аржентина ще играе срещу Испания във финала на Световното първенство. Лионел Меси вече е на 39 години, а Ламин Ямал е само на 19. Това е доказателство за безмилостното постоянство на първия и преждевременно развития талант на втория и е впечатляващо, че мач с участието на двамата изобщо може да се състои, камо ли в най-великия мач в спорта.

Но това далеч не е първият път, когато двамата се пресичат

Първата им среща е чак през 2007 г., когато 20-годишният Меси тъкмо става титуляр за Барселона, а Ламин Ямал е... само на пет месеца. Тя е документирана в серия от снимки, направени от Жоан Монфорт.

Преди две години снимките започнаха да циркулират онлайн, когато Ламин Ямал помогна на Испания да спечели Евро 2024, а баща му публикува един от кадрите с описанието: "Началото на две легенди".

На снимките усмихнатият Меси люлее и къпе мъничко момченце, което необяснимо би следвало толкова отблизо футболните му стъпки.

"Това е истинско чудо на съдбата", казва Монфорт пред BBC Sport. "Това е щастлива случайност - когато откриеш нещо изключително специално, много по-голямо, отколкото някога си си мислил. Ако някой беше написал това в сценария на филм, нямаше да изглежда възможно."

"Меси нямаше представа какво да прави с бебето"

Фотосесията се проведе в гостуващата съблекалня на стадион "Камп Ноу" в Барселона. Семейството на Ламин Ямал спечели конкурс, за да бъде там.

Родителите му, роденият в Мароко Мунир Насрауи и Шийла Ебана от Екваториална Гвинея, се запознаха, след като се преместиха в Каталуния като деца със собствени семейства. Ламин Ямал е най-голямото им дете и малко след раждането му те участваха в томбола, организирана от каталунския вестник "Спорт" съвместно със спонсора на екипите на Барселона и международната детска благотворителна организация УНИЦЕФ. Избраните на случаен принцип печелеха професионални снимки на бебето си с играч от първия отбор на Барселона. Ламин Ямал беше сред победителите и в деня на снимките семейството беше изпратено при Меси случайно.

"Нямах представа, че на снимката е Ламин, докато един мой приятел не ми се обади през 2024 г. и не ми каза, че баща му я е публикувал в Instagram", обяснява Монфорт. "Меси е наистина интровертен човек, много плах и срамежлив. Той влезе в съблекалнята и изведнъж трябваше да се снима с малко бебе - дори не беше дете, а истинско бебе, и лицето му се промени, сякаш нямаше представа какво да прави! Трудно е за млад мъж, но Ламин беше много щастливо, усмихнато малко бебе. Майка му Шийла ни помагаше, тя беше младо момиче и бяха много бедно семейство, но беше много приятно да се работи с тях. Меси винаги е бил професионалист в подобни неща и се адаптира към ситуацията много бързо."

"Никога няма да мога да се отплатя на родителите си"

До 19-ия си рожден ден Меси беше отбелязал 11 гола в кариерата си и спечели по веднъж Ла Лига и Шампионската лига на УЕФА. След като навърши 19 години в понеделник, Ламин Ямал вече е отбелязал цели 56 гола и е спечелил три пъти Ла Лига и веднъж Купата на краля, както и Евро 2024.

Ямал всъщност не е фамилното име на играча, а второто от двете му собствени имена.

Пълното му име е Ламин Ямал Нарауи Ебана и той носи първите две на гърба на фланелките си както за Барселона, така и за Испания, като почит към двама души, които са помогнали на семейството му по времето на раждането му.

В испанските медии се съобщава, че бащата на Ламин Ямал е обещал да го кръсти на двама приятели, които са помагали финансово на семейството, като са им помагали да плащат сметките си във време, когато парите са били оскъдни.

Ламин е често срещано мъжко собствено име на арабски, което може да се преведе на английски като честен или надежден, докато Ямал е вариант на Джамал, което означава елегантност или красота.

Той е израснал в Рокафонда, работнически квартал в Матаро, на 20 мили северно от Барселона. Районът е построен през 60-те години на миналия век, за да приюти мигранти от други региони на Испания, а когато те започват да се местят в по-заможни райони, мигранти от други страни пристигат през 90-те години на миналия век.

Ламин Ямал отпразнува някои от головете си, като направи жест 3-0-4 с пръсти, позовавайки се на пощенския код на Рокафонда.

"Това, което майка ми направи, това, което баща ми направи, не бих могъл да направя за никого, който не е мое дете", каза Ямал пред El Pais по-рано в турнира. "Ако нямаш пари, е много трудно да помогнеш на детето си да играе футбол. А родителите ми успяха да осъществят всичко това. Това е нещо, за което никога няма да мога да им се отплатя."

"Сърцето ми се къса на две"

За Монфорт, каталунец, който подкрепя Барселона, срещата между двамата на терена е перфектната развръзка на история, започнала преди почти две десетилетия.

"Мисля, че затваряме цикъла на тяхната история", добавя Монфорт, сега на 58 години. "Това е щастлив край. Аз съм фен на Барселона и мисля, че за Меси е перфектно, ако може да завърши кариерата си, като спечели Световната купа за втори път. Мисля, че го заслужава. А за Ламин има много време да печели трофеи като Световната купа. Но Испания и Ламин идват в добър момент и ако спечелят сега, това ще струва повече от другите титли на Ямал. Много ми е трудно. Сърцето ми се къса на две парчета."