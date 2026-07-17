Тенденции при денима за лятото

Летният сезон вече е при нас от известно време. И усилено подменяме гардероба. Дънките са вечна класика и се носят през всеки от четирите сезона на годината. Но понякога за лятото трябва да помислим за по-леки и тънки версии при тях. Какви са тенденциите при денима сега? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

Свободни, широки дънки с ниска талия

Едва ли сте изненадани. За лятото всеки иска дрехи, които държат прохладно. Това значи, че редовно може да се обличат широки, отпуснати, свободни дънки, които са с ниска талия. Те не са впити, не спарват и с тях определено е комфортно. А и скриват несъвършенства по фигурата.

Бели дънки

Белите дънки просто са вечна класика за лятото. Тогава е най-подходящо да се носят светли дрехи, а белите дънки просто стоят чудесно за горещите дни. С тях сте арт, елегантни и модерни. И пак е по-добре да изберете по-отпуснати, широки и свободни бели дънки, за да ви е комфортно.

Къси дънкови панталонки

Още една вечна класика за лятото. Много дами започват да носят класическите къси дънкови панталонки още в края на пролетта. С тях просто няма как да сбъркате и задължително трябва да имате поне 1-2 такива чифта в гардероба си. Те се комбинират чудесно с всичко - потници, широки тениски, кроп топ, корсети, елегантни блузи с бродерии и т.н.

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