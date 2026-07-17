Таравари: Влиянието на "Сръбски свят" в Северна Македония е огромно

Северна Македония е трябвало официално да реагира на изказването на сръбския министър Снежана Паунович за Косово, заяви пред БГНЕС Арбен Таравари, един от лидерите на албанската общност в страната.

Коментарът му е по повод думите на Паунович, че ако е била на мястото на Слободан Милошевич през 1998 г., е щяла да извърши етническо прочистване в Косово.

Според Таравари настоящото управляващо ръководство в Сърбия е копие на режима на Милошевич, а влиянието на концепцията "Сръбски свят" в Северна Македония вече е огромно.

"Тези послания се повтарят и от близки до властта журналисти"

Таравари посочи, че подобни тези се чуват и от представители на медийните среди, близки до управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

"Преди няколко дни един журналист, който е много близък до властта, заяви същото още преди министърката от правителството на Сърбия", каза той.

Неотдавна Паунович беше на посещение в Скопие, където обсъждаше възможности за административно сътрудничество с македонските власти.

Таравари отхвърли твърденията, че албанските политически представители в Северна Македония мълчат по темата.

"Не мълчим. Напротив, говорим за това публично и го повтаряме постоянно. За нас това, което се случва, вече се е превърнало в ежедневие. При всяка наша публична изява предупреждаваме за влиянието на "Сръбски свят", заяви той.

Обвини ВМРО-ДПМНЕ в зависимост от Белград

По думите му влиянието на тази концепция вече е част от ежедневната политическа действителност в страната.

"За жалост управляващите в Северна Македония, и най-вече най-голямата македонска партия ВМРО-ДПМНЕ, създават впечатлението, че са изцяло под влиянието на властите в Сърбия", подчерта Таравари.

Той допълни, че Северна Македония трябва да поддържа добросъседски отношения с всички съседни държави, но според него случващото се вече излиза извън тези рамки.

Таравари се позова и на доклад на Европейския съюз, който според него също отчита силното влияние на "Сръбски свят" в Северна Македония.

"Това надхвърля нормалните добросъседски отношения"

Като доказателства за засилващото се сръбско влияние той посочи отбелязването на все повече сръбски исторически дати в Северна Македония, както и честите посещения на представители на партията на сръбския президент Александър Вучич и на управляващата коалиция в Белград.

"Ако проследите последните събития, ще видите, че в Македония вече се отбелязват повече сръбски исторически дати, каквото никога досега не се е случвало. Освен това все по-често в страната присъстват представители на партията на Александър Вучич и на управляващата в Сърбия коалиция", заяви Таравари.

Според него тези процеси вече надхвърлят границите на обичайните добросъседски отношения.