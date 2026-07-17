Земетресение с магнитуд 7,4 разтърси Мексико, издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,4 беше регистрирано край южното крайбрежие на Мексико. След мощния трус е издадено предупреждение за цунами, предаде Ройтерс.

Към момента няма официална информация за жертви, пострадали или нанесени щети.

Епицентърът е бил близо до мексиканския град Пуерто Мадеро, в щата Чиапас, а огнището на земетресението е било на дълбочина около 10 километра, показват данните на Геоложкия институт на САЩ.

Предупреждение за опасни вълни

Американската система за предупреждение за цунами съобщи, че са възможни опасни вълни в радиус от 300 километра от епицентъра.

Трусът е бил усетен силно в Чиапас, както и в съседните Гватемала и Ел Салвадор.

Губернаторът на южния мексикански щат Оахака Саломон Хара заяви в социалните мрежи, че земетресението е било усетено със средна сила и засега няма данни за разрушения.

Паника в Гватемала

Сгради са били разтърсени и в столицата на Гватемала. Жители са напуснали панически домовете си, а местни медии разпространиха кадри, на които се вижда как служители се евакуират от правителствена сграда, пише БТА.

Преди по-малко от месец, на 24 юни, две мощни земетресения с магнитуд 7,5 и 7,2 разтърсиха Венецуела, в северната част на Южна Америка. По последни данни броят на жертвите там е надхвърлил 4800 души.