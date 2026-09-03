Зеленски за престрелката между тайните служби: Абсолютен позор!

В ежедневното си обръщение към нацията украинският президент Володимир Зеленски нарече престрелката в Киев между служители на ГУР и СБУ "абсолютно позорна".

Зеленски заяви, че е обсъдил ситуацията с главния прокурор Руслан Кравченко и е поискал вътрешни разследвания в двете разузнавателни служби. Той отбеляза, че "трябва да има отчетност, включително кадрови решения от ръководителите на разузнавателните служби, за замесените в инцидента".

"Тук, в Украйна, стрелбата е разрешена само по руски окупатори в защита на Украйна. Никаква друга стрелба никога няма да бъде считана за допустима от нашето правителство", категоричен бе украинският президент.

Малко след обръщението Зеленски подписа указ за уволнение на Олег Храмов, началник на отдела за защита на държавните тайни и лицензиране на СБУ.

На 2 септември беше съобщено за престрелка между служители на ГУР и СБУ в Киев, а кървави кадри, заснети от очевидци, бяха разпространени в Telegram каналите.

Официално службите за сигурност заявиха, че провеждат операция за предотвратяване на терористична атака, за която се твърди, че е планирана от руската ФСБ срещу "един от лидерите на руското опозиционно политическо национално движение". Според РБК-Украйна това е бил Степан Каплунов, заместник-командир на РОК.