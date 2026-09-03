Близо €6 милиарда австрийски инвестиции у нас, България търси още

Австрийските инвестиции в България вече са близо 6 млрд. евро, а двустранната търговия достига около 2 млрд. евро годишно. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след среща с австрийския посланик Андреа Икич-Бьом, съобщават от пресслужбата на ведомството.

По думите му Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на страната, а целта е сътрудничеството да бъде разширено с нови инвестиции и проекти с висока добавена стойност.

"Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство", заяви Пулев.

България търси нови австрийски инвестиции

По време на срещата са обсъдени възможностите за технологично сътрудничество и участие на австрийски компании в модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

Пулев представи и промените в инвестиционната политика на страната. По думите му инвестиционната дейност вече е концентрирана в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Създаден е и централен координационен механизъм с участието на министерства и агенции, който трябва да ускори работата по стратегически инвестиционни проекти.

"Когато разглеждаме стратегическа инвестиция, можем да концентрираме всички необходими институции в един механизъм и да ускорим целия процес", посочи вицепремиерът.

По-малко бюрокрация за бизнеса

Сред обсъдените теми е било и намаляването на административната тежест.

Пулев призова австрийските компании, които работят в България, да се включат с конкретни предложения за премахване на пречките пред бизнеса.

От своя страна Андреа Икич-Бьом подчерта, че за австрийските компании в България са особено важни стабилността, предвидимостта и ограничаването на излишната бюрокрация.

Подготвят нови правила за публично-частните партньорства

Правителството работи и по ново законодателство за публично-частните партньорства, което трябва да улесни привличането на частен капитал към големи проекти.

Сред възможните направления са инфраструктурата, индустриалните зони и други стратегически активи.

"Това е открита покана към австрийските компании да участват активно в модернизацията на инфраструктурата в България", заяви Пулев.

Дигитализацията също е била сред основните теми на срещата, като според вицепремиера тя ще бъде един от ключовите елементи в модернизацията на държавата и икономиката.