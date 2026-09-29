13 тежки катастрофи и 15 ранени за денонощие в страната

15 души са пострадали при 13 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. Загинали няма.

В София са регистрирани две тежки и 27 леки катастрофи. При пътните инциденти в столицата са ранени двама души.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 46 души, а 786 са пострадали.

От началото на годината жертвите на пътя са 359, а ранените - 6364.

Данните на МВР показват увеличение на загиналите спрямо същия период на миналата година. През 2025 г. към тази дата жертвите при пътни произшествия са били 323 - с 36 по-малко спрямо 2026 г., пише БТА.