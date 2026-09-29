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22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

Той изгубил контрол, паднал и се ударил в кола

29.09.2026 | 10:23 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

22-годишен моторист е настанен в интензивното отделение на Университетската болница "Канев" в Русе след тежък пътен инцидент тази сутрин, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 7:19 часа.

По първоначални данни младият мъж се е движил с мотоциклет от кръстовището на "Олимп" по улица "Никола Петков" в посока Млечна кухня.

В един момент 22-годишният водач е изгубил контрол над мотоциклета и е паднал на пътното платно. Ударил се е в разделителната ивица вляво, а след това и в лек автомобил, който се е движил пред него.

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Вследствие на инцидента младият мъж е получил тежки наранявания.

Той е транспортиран с линейка до Университетската болница "Канев", където е настанен за лечение в интензивно отделение.

На мястото на катастрофата са изпратени полицейски екипи, които са оказали съдействие и са документирали произшествието.

Работата по установяване на всички причини и обстоятелства около тежкия пътен инцидент продължава, пише БТА.

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