Кола самокатастрофира на АМ "Тракия", затвориха активната лента

Катастрофа затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал при 239-ия км на магистралата. Сигналът е подаден в 8:27 часа.

По информация на полицията лек автомобил, който се е движил в посока Бургас, е самокатастрофирал. При произшествието няма пострадали.

Заради катастрофата активната лента е временно затворена, а движението се осъществява само в изпреварващата лента.

Трафикът в района се регулира от екип на "Пътна полиция".

От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и съобразена скорост, пише БТА.