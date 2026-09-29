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Кола самокатастрофира на АМ "Тракия", затвориха активната лента

Трафикът в района се регулира от екип на "Пътна полиция"

29.09.2026 | 10:39 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал при 239-ия км на магистралата. Сигналът е подаден в 8:27 часа.

По информация на полицията лек автомобил, който се е движил в посока Бургас, е самокатастрофирал. При произшествието няма пострадали.

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Заради катастрофата активната лента е временно затворена, а движението се осъществява само в изпреварващата лента.

Трафикът в района се регулира от екип на "Пътна полиция".

От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и съобразена скорост, пише БТА.

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