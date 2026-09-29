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Кабинетът с нови правила за регистрацията на е-тротинетки

Идеята е с новите промени да се повиши безопасността

29.09.2026 | 18:08 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Министерски съвет прие нови изисквания за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС) в общините. С наредбата се регламентира, че ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици, съобщава БНР.

В Закона за движение по пътищата бе предвидено създаването на регистър на индивидуалните електрически превозни средства, като в него ще се отбелязват и промени като прекратяване, и възстановяване на регистрация. 

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Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът, чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици.

Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването ѝ, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим.

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Тагове:

Министерски съвет е-тортинетки регистрация нови наредби
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