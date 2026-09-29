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Започна разчистването около склада за боеприпаси “ЕМКО”

Пожарът пламна на 10 август

29.09.2026 | 18:24 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Почистването на района около склада за боеприпаси “ЕМКО” вече е приключил. В разчистването са участвали и военнослужещи. Пожарът възникна вследствие на пожар и последващи експлозии.

В изпълнението на задачата е участвала специализираната инженерна група от 55-и инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинската академия. Осемнайсет военнослужещи с пет единици техника са проучили терен с площ 297 декара. Невзривени боеприпаси не са били открити, съобщава от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Пожарът в склада избухна на 10 август, а за него информира кметът на община Трявна Денчо Минев. Заради пожара областният управител на Габрово задейства системата BG-Alert. 

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На 25 август МО съобщи, че специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинската академия от 14 август прочистват района извън завода "ЕМКО" в близост до с. Белица. / БТА

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