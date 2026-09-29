България и Гърция подписаха меморандум за взаимно връщане на исторически реликви

Министрите на културата на България и Гърция са подписали меморандум за разбирателство за взаимното предоставяне на реликви с историческа стойност за двете страни е подписан днес в Атина, съобщи гръцкото министерство на своята официална страница.

От гръцкото министерство определиха споразумението като такова с историческо значение. Информацията е придружена и с фотография на двамата министри, които са се срещнали днес в Атина, предава БТА.

В Гърция се връщат 48 църковни ценности, произхождащи от манастира “Света Богородица Икосифиниса“ (“Панагия Икосифиниса“), манастира “Свети Йоан Предтеча“ (“Тимиос Продромос“) край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, и са били изложени или съхранявани в Националния исторически музей на България, се посочва в съобщението.

От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити в базиликата “Свети Ахил“ през 1965 г. от професор Николаос Муцопулос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил (997–1014), заедно с останалия антропологичен материал, открит в общо четирите саркофага в базиликата. През последните години тези останки са били съхранявани в Музея на византийската култура в Солун, посочва още гръцкото Министерство на културата.

Двете страни се договориха преговорите да продължат с цел идентифициране и включване в последващо споразумение на исторически предмети от взаимен интерес, които не са включени в настоящото, пише още в информацията.

Подписването на съответните протоколи ще се състои в Музея на византийската култура в събота, 3 октомври тази година, в присъствието на министър-председателите на двете страни Кириакос Мицотакис и Румен Радев.

Реликвите, които ще се върнат в Гърция, ще бъдат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември 2026 г. След това те ще бъдат предадени в зависимост от мястото, от което произхождат, се посочва още в съобщението.