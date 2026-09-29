Проф. Матанов за тленните останки на Самуил: Голям шамар за Северна Македония

„Връщането на мощите на цар Самуил в България е епохално събитие, а постигнатото споразумение показва, че дипломацията дава резултат", заяви пред Нова Нюз изследователят на българското Средновековие и преподавател в Историческия факултет на Софийския университет проф. Христо Матанов.

„За мен това беше изненада, както и за повече хора. Очевидно дипломацията дава резултат“, заяви историкът.

Той припомни, че през 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос открива в църквата „Свети Ахил“ на Преспанското езеро тленните останки на цар Самуил. Според Матанов те са идентифицирани въз основа на тежката рана, която владетелят е получил по време на битката при Беласица.

„Той бил тежко ранен и благодарение на своя син Гаврил Радомир се е прехвърлил през албанските планини в българска територия“, обясни професорът.

По думите му раната била дълбока и засегнала дясната страна на тялото. Тя била нанесена с меч отдясно наляво.

Предположения какво ще дадем на Гърция

Според историка сега предстои да стане ясно какво България ще предостави на Гърция в рамките на постигнатото взаимно разбирателство за връщането на мощите. Матанов предположи, че това ще са църковни предмети, свързани с манастири край Серес.

„Няма по-голяма ценност за гърците от тези предмети, отнесени по време на Втората световна война“, категоричен беше той.

Възможните реакции в Северна Македония

Историкът коментира и възможните реакции в Северна Македония. Според него една от възможностите е събитието да бъде подминато с мълчание.

Друг вариант е да бъде представено като част от общата историческа съдба на България и РСМ, а след това като разделяне на двете страни по различни пътища след Втората световна война.

Това е голям шамар за Скопие, защото се доказа с най-висша форма на дипломация, че Самуил е български цар, категоричен е проф. Матанов.

Третият вариант, според Матанов, е вниманието да бъде насочено към въпроса какво България е предоставила на Гърция в замяна на връщането на мощите.

Вторият и третият гроб вероятно са на представители на семейството на Самуил, но това може да се докаже с допълнителни проучвания, каза той по повод известието, че заедно с мощите на цар Самуил ще бъдат предадени и тленните останки на неговия син Гаврил Радомир.

"Хубаво е, че се оформя нещо като Самуилов кръг", коментира историкът, имайки предвид, че мощите на средновековния владетел ще бъдат поставени в църквата "Св. София", където той е получил кръщение, а наблизо е и паметникът му.

От части стана ясно какво даваме на Гърция

Междувременно стана ясно, че България ще предаде на Гърция църковни ценности от два манастира в Северна Гърция като част от договореността за връщането на тленните останки на цар Самуил. Става дума за предмети от манастира „Св. Богородица Икосифиниса“ в планината Пангей и от манастира „Св. Йоан Предтеча“ край Серес. Според гръцката страна ценностите са били изнесени в България по време на Първата световна война.

Гръцкият вестник „Катимерини“, който съобщава за договореността, не посочва точния брой или конкретния списък на предметите. Не е ясно и дали България ще предаде всички ценности, за които Гърция претендира от десетилетия, или само част от тях, включена в настоящото споразумение.

Според гръцката държава предмети от двата манастира са били изнасяни през 1913, 1917 и 1942 г. Част от тях са върнати след края на Първата световна война, но други са останали в български музеи, библиотеки и църковни колекции.

От българска страна през годините са посочвани историческите и правните особености на спора, както и обстоятелството, че някои от предметите отдавна са част от защитени обществени и научни колекции.

Кога пристигат тленните останки на Самуил

Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

Проф. Христо Матанов бе категоричен, че на 3 октомври ще бъде на площада, където се очаква да бъдат посрещнати мощите на цар Самуил.