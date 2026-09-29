Превозвачи: Новите ограничения за камиони ще създадат проблеми

Комисията по транспорт в парламента прие на първо четене промени в Закона за движение по пътищата за придвижването на тежкотоварните камиони по магистралите и скоростните пътища. Забранява се движение в лява лента и изпреварване.

Наложените промени коментираха изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров и Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите .

Според Димитров подобно законодателство е неадекватно поради няколко причини. “Първата - никой в момента не е забранил на стопанина на пътя, АПИ, да слага каквито и да е ограничения, забранителни знаци за изпреварване, там, където има нужда", коментира Димитров в предаването "Денят ON AIR".

Според него подобна забрана, вкарана в закон кардинално, няма оценка за въздействие.

Тежките нарушения и санкциите

Димитров добави, че тази мярка ще създаде повече предпоставки за пътнотранспортни произшествия, отколкото напротив. Дясната лента е най-лошата като качество лента. Глобата е прекомерна - 3 месеца при първо нарушение лишение на водача да управлява тежкотоварен автомобил. В същото време, със същия законопроект, ако някой на пътя откаже да бъде тестван за наркотици или алкохол - глобата е от порядъка на 100 евро”.

Нито нарасналият брой катастрофи ще намалее, нито нарасналият брой убити, добави Красимир Георгиев. Той добави, че се съмнява дали предложенията щяха да се коментира, ако не идваха избори.

"Това е чист популизъм. Основният вид транспорт остава автомобилният. Факт е, че при много по-голям брой тежки автомобили в едни други страни няма такива катастрофи, защото има умни хора, които разбират от тази материя", коментира Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Той каза, че в последно време в страната ни масово се е наложила мантрата, че всеки, който има шофьорска книжка, е най-големият експерт по безопасността на движението.

Инфраструктурата да се подобри

Експертите са на мнение, че бъде ли приет законопроектът, автомагистралите ще са почти блокирани.

"С подобни мерки държава се опитва да компенсира години на бездействие и безхаберие за развитието на нашата пътна инфраструктура и качество. Разположението на България е стратегическо по отношение на международния трафик, ние не сме подготвени. Имаме нужда от по-добра инфраструктура", заяви Димитров.

Пътната безопасност се използва като пиар, но от друга гледна точка на нея се гледа като приход в бюджета, изтъкна изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи.

Санкциите са непропорционални на решенията, които искат да наложат, категоричен е Димитров, като допълни, че контролът трябва да бъде засилен.

"Не смятам, че до всеки водач трябва да бъде назначен полицай. Има система за контрола", обобщи Георгиев.

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