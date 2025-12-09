Тръмп към журналистка от АВС: Ти си ужасна, най-неприятния репортер

Атаките на президента Доналд Тръмп срещу журналистки в Белия дом продължиха в понеделник, 8 декември.

По време на кръгла маса в Кабинетната зала, посветена на дългоочаквания пакет с помощи за фермерите, Тръмп прие въпроси от медиите. Сред тях беше и Рейчъл Скот от ABC News, която попита дали администрацията ще публикува пълното видео от скорошния удар срещу венецуелска лодка, за която се твърди, че е пренасяла наркотици. Вниманието е насочено към втори удар, за който критиците твърдят, че може да представлява военно престъпление, ако е бил извършен срещу беззащитни оцелели.

"Ангажиран ли сте да публикувате пълното видео?", попита Скот. Тръмп реагира остро: "Не ти ли казах това току-що? Ти си най-досадната и неприятна репортерка тук. Ужасна репортерка. Винаги е едно и също с теб."

Избликът му дойде дни след като нападна Кейтлан Колинс от CNN в Truth Social, наричайки я "глупава и злобна" и критикувайки медията като "FAKE NEWS".

През последния месец президентът е в серия от конфликти с журналисти, които отразяват работата му.

На 14 ноември, на борда на Air Force One, той прекъсна Катрин Луси от Bloomberg с: "Тихо. Тихо, Piggy (прасенце)." На 18 ноември, по време на пресконференция с принц Мохамед бин Салман, той се нахвърли върху Мери Брус от ABC News: "Не въпросът ме дразни, а отношението ти. Ти си ужасен човек и ужасна репортерка."

Той твърдеше, че ABC трябва да загуби лиценза си, пише People.

На 26 ноември Тръмп атакува и Кейти Роджърс от The New York Times, обвинявайки я, че пише "само лоши неща", наричайки я "третокласна репортерка" и "грозна отвътре и отвън", и определяйки Times като "враг на хората". The New York Times отвърна, че материалите им са базирани на факти и обидите няма да променят начина им на работа.

Белият дом последователно защитава тона на президента. Говорителката Каролайн Левит обяви, че репликата "Piggy" е пример за откровеност: "Той нарича фалшивите новини така, както ги вижда. Той е най-прозрачният президент в историята."

В отговор на атаката срещу Роджърс администрацията заяви, че поведението му "няма нищо общо с пола", а с "исторически ниското доверие в медиите".