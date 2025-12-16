Тръмп: Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предаде АФП.

"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.

Той каза, че е провел разговори с европейски държавни и глави правителствени ръководители, включително с Германия, както и с украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп подчерта, че Вашингтон вече е разговарял няколко пъти с Русия за уреждане на конфликта.

В Берлин украински и американски преговарящи обсъждат мирен план за страната, която беше нападната от Русия преди повече от три години и половина. В американската делегация са специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър. Русия не участва в разговорите.

Украйна може да получи гаранции за сигурност, моделирани съгласно ангажимента за взаимна отбрана, предвиден в член 5 от договора за НАТО, заявиха по-рано днес американски представители – безпрецедентно предложение, целящо да сложи край на войната, започнала след руското нахлуване през 2022 г., предаде Ройтерс.

Длъжностни лица описаха предлаганите защити, обсъдени по време на двудневни разговори в Берлин, като „подобни на член 5“, което подсказва силен ангажимент към сигурността на Украйна, въпреки че Киев не е член на НАТО, допълни агенцията.

Две длъжностни лица, говорили с репортери в телеконферентен разговор след преговорите на САЩ с украински и европейски представители, казаха, че има широко съгласие по 90% от въпросите между Украйна и Русия. Те обаче признаха, че територията и суверенитетът все още предстои да бъдат решени от самите страни. Украйна вече е заявявала, че няма да отстъпва територия на Русия.

Проучвания на общественото мнение в Украйна показват, че малко украинци са готови да приемат териториални отстъпки – нещо, което остава ключово руско условие за прекратяване на войната.

Един американски представител каза, че Русия е съгласна Украйна да се присъедини към Европейския съюз и че Тръмп иска да попречи на Русия да се придвижи още пò на запад.

Член 5 се смята за крайъгълен камък на учредителния договор на отбранителния съюз НАТО. Той постановява, че нападение срещу един член на групата се разглежда като нападение срещу всички.