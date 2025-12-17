Още южнокорейска артилерия K9 ще се изправи срещу Русия в Европа

Южнокорейската 155-милиметрова самоходна гаубица K9 Thunder се очертава като фаворит за избора на шведското Министерство на отбраната за нова артилерийска система за модернизиране на способностите на сухопътните си сили. Очаква се шведските отбранителни плановици, които проучват варианти за придобиване на верижна самоходна артилерия, да изберат системата, която да допълни местната 155-милиметрова колесна гаубица Archer, осигурявайки ѝ възможност за действие в дълбок сняг и друг труден терен по начини, по които Archer не може.

Съобщава се, че шведският интерес към K9 се е появил, след като оценките на армията подчертаха ограниченията на Archer при обилен сняг и неравен терен, като по-големият фокус на страната върху постигане на военна готовност за потенциален конфликт с Русия прави способността за управление на съвременна артилерия от много по-широк диапазон от местоположения критична, пише MWM.

Вътрешни шведски документи, цитирани от южнокорейски медии, показват, че в момента се обмислят планове за създаване на две подразделения с размер на батальон, оборудвани с K9. Наред с предимствата на системата пред други артилерийски системи по стандарта на НАТО, плановете за по-задълбочено сътрудничество в областта на логистиката и поддръжката със съседните Норвегия и Финландия, които вече използват K9, се считат за допълнителен фактор в полза на южнокорейската система. K9 е една от многото южнокорейски оръжейни системи, които са спечелили бързо нарастващ пазарен дял сред членовете на НАТО, въпреки значителните лобистки усилия на Германия за предлагане на пазара на конкурентното ѝ оборудване . Наред с Финландия и Норвегия, армиите на Полша, Турция и Естония в момента разполагат с K9 , а други подразделения са в процес на въоръжаване на румънската армия.

Мащабните поръчки на гаубици K9 от членовете на НАТО се случват успоредно с по-слабата, но все пак значителна популярност, която основният боен танк K2 също набира, като по 1000 са планирани да бъдат въведени в експлоатация от Полша и Турция, тъй като и двете страни се стремят да извадят от експлоатация германските си танкове Leopard 2 след съмнителни бойни характеристики в Украйна и Ирак. В сравнение с K9, конкурентната германска самоходна гаубица Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) остава по-слабо доказана в мащабна служба, изправена е пред по-дълги срокове за производство и страда от много сериозни проблеми с производителността, когато е внедрена от украинската армия. Гаубиците показват признаци на „износване“ и се повреждат бързо само след месец бойна употреба. Колкото повече клиенти в Европа избират K9, толкова повече популярност се очаква гаубицата да продължи да набира, тъй като ползите от оперативната съвместимост за новите клиенти продължават да нарастват.

Най-забележителните характеристики на K9 включват автоматична система за боравене с снаряди и таран,

скорострелност от шест снаряда в минута и способност за стрелба по различни траектории в кратка последователност. Подобреният вариант K9A1, който се очаква Швеция да закупи, може да се похвали с подобрени системи за управление на огъня и компютърни операционни системи, позволяващи на системата да стреля без да работи основният си двигател, за намален разход на гориво, намалени нужди от поддръжка и по-висока степен на прецизност, използвайки както INS, така и GPS насочване. Новите боеприпаси с удължен обсег са подобрили обсега на K9 до 54 километра.

Очаква се все по-широкото разполагане на K9 в Европа да окаже значително по-голям натиск върху руската отбрана, като гаубицата далеч превъзхожда възможностите на по-голямата част от руските самоходни гаубици и е конкурирана само с новата 2S35 Коалиция-СВ, която започна да влиза в експлоатация в ограничени количества от 2023 г. Руските артилерийски възможности сами по себе си са се възползвали значително от доставката на севернокорейски 170-милиметрови самоходни оръдия, чиито дълги обсеги и висока точност са посочени специално от висши украински офицери като основно предизвикателство, пред което са изправени армейските части на фронтовата линия.

Още новини с автор Гергана Попова четете в Gol.bg