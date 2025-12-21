От пистата към бойното поле: Украински дронове летят по-бързо от болидите от F1

Украйна заяви, че един от нейните прехващащи дронове току-що е достигнал скорост от 400 км/ч, което го прави по-бърз от болидите от Формула 1.

Михаил Федоров заяви, че скоростта е постигната с помощта на двигател, което означава, че дронът използва пропелери, за да лети.

Киев ускорява работата на своите прехващачи, докато Русия разработва по-модерни дронове Shahed.

Малък украински дрон, създаден да преследва и прехваща други въздушни системи, наскоро е достигнал скорост от 400 км/ч, или 248,5 мили/ч, заяви във вторник министърът на цифровата трансформация на Киев, пише BI.

"400 км/ч – това е скоростта, достигната от прехващащ дрон, задвижван от двигател на Motor-G, член на Brave1UA", написа Михаил Федоров в публикация в социалните медии. Brave1 е украинската платформа за иновации в областта на отбраната.

Такава скорост означава, че прехващачът може да подобри официалния рекорд за скорост във Формула 1, постигнат от Валтери Ботас през 2016 г. с 231,46 мили в час.

Скоростта от 248,5 мили в час позволява на дрона да се доближи до най-бързите високоскоростни влакове в света. Шанхайският Maglev, например, достигна скорост от 280 мили в час по време на тестове през октомври, но се експлоатира търговски при 186 мили в час.

А моторният прехващач би го правил с пропелери, а не с реактивни двигатели или системи за горене с висока тяга, които задвижват други превозни средства до екстремни скорости. Тъй като дроновете прехващачи са проектирани да унищожават други дронове на ниска цена, украинските производители обикновено ги продават на цена под 6000 долара всеки.

Това е още един знак за това колко бързо войната променя местната оръжейна индустрия, която превърна дроновете за хоби в едни от най-бързите, но и най-евтини самолети на бойното поле. Преди четири месеца друг украински прехващач привлече широко внимание, като достигна 195 мили в час по време на полет.

Русия хвърля все повече от новите си реактивни Shaheds срещу Украйна, но дроновете се увеличават, за да им се противопоставят.

Украйна сега увеличава амбициите си да експортира такава военна технология,

като твърди, че местно произведените ракети, дронове и противовъздушни системи са изпитани и тествани срещу Русия.

Във видео, публикувано от Федоров във вторник, се казва, че производството на двигатели за дронове в Украйна „изглеждаше невъзможно“ само преди две години, но че Motor-G сега произвежда 100 000 двигателя на месец.

„Днес все повече дронове летят с двигатели, произведени в Украйна“, написа министърът.

Киев се фокусира особено върху увеличаването на скоростта на своите прехващачи, защото Русия разработва свои версии на иранските Shahed, които са дронове за атака с голям обсег.

Най-често използваните модели от тези муниции летят с около 115 до 180 мили в час и често се изстрелват в големи количества, за да претоварят украинската противовъздушна отбрана. Руската тактика създаде спешна необходимост Украйна да разработи евтини начини за унищожаване на Shahed, което доведе до възхода на прехващащите дронове.

Въпреки това, многократно се съобщава, че Москва експериментира с по-малки вълни от нови Shahed с реактивни двигатели, за които се смята, че достигат скорост от 230 мили в час.

Появата им в началото на годината първоначално предизвика опасения в Украйна, че те ще бъдат прекалено бързи, за да бъдат уловени от прехващачите, въпреки че последните доклади и кадри от войната показват, че украинските производители са успели да запълнят тази празнина.

Един реактивен Shahed, например, беше заснет, докато беше приближаван от украински прехващач отзад в края на ноември.