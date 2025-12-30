Повечето европейци смятат, че пенсионните системи на страните им ще се сринат

Повечето европейци смятат, че държавната пенсионна система на страната им скоро ще стане непосилна, но също така смятат, че настоящата схема не е достатъчно щедра, като същемвременно не подкрепят варианти за нейното преразглеждане, като например повишаване на възрастта за пенсиониране.

С застаряването на населението и спада на раждаемостта, европейските държавни пенсионни системи "pay-as-you-go", крайъгълни камъни на социалната държава, които винаги са разчитали на работещите хора да плащат пенсиите на пенсионерите, са подложени на все по-силен натиск.

С опитите за реформирането им, срещащи твърда и понякога насилствена съпротива в страни, включително Франция, Германия, Испания и Италия, анкета на YouGov в шест страни разкрива мащаба на проблема с общественото мнение, пред който са изправени правителствата.

Много хора признават, че държавните пенсионни схеми са в затруднено положение: мнозинството между 61% и 52% в Италия, Франция, Германия и Испания заявиха, че системите в техните държави вече са непосилни, както и 45% от анкетираните в Полша. Във Великобритания тази цифра е 32%.

Гледайки към бъдещето, хората са още по-песимистично настроени

Мнозинството или почти мнозинството (49%–66%) във всичките шест страни заявява, че смятат, че когато хората, които в момента са на 30 и 40 години, се пенсионират, системата на страната им няма да може да им осигури пенсии.

Пенсионерите са по-оптимистични относно капацитета на страната си да финансира държавната си пенсионна система. Пенсионерите във Великобритания са особено оптимистични, като 62% казват, че смятат, че държавната пенсия в Обединеното кралство е достъпна, спрямо само 27% от техните непенсионирани колеги.

Въпреки че признават неустойчивата цена, мнозинството между 53% и 83% във всички страни смята, че сумата, която получават пенсионерите, е твърде ниска, като това чувство е още по-силно (72-88%) сред тези, които действително я получават: пенсионерите.

Повечето европейски пенсионери разчитат на държавна пенсия за пенсионните си доходи и във всичките шест страни мнозинството от работещите – от 57% в Германия и Обединеното кралство до 72% в Италия - не са уверени, че ще имат комфортна пенсия.

Освен това, на въпроса какви мерки биха подкрепили, за да направят държавните пенсионни схеми по-достъпни, във всички анкетирани страни има подчертано нежелание да приемат някои от реформите, които много правителства се стремят да въведат.

Проучването установи нетна опозиция във всичките шест страни срещу идеите за повишаване на възрастта за държавна пенсия - увеличаване на данъците за хората в трудоспособна възраст, задължаване на децата в трудоспособна възраст да издържат пенсионирани родители и намаляване на размера на държавната пенсия.

Съпротивата срещу повишаването на възрастта за пенсиониране е силна, като мнозинството или почти мнозинството варира от 47% във Франция до 65% в Германия, заявявайки, че са против това хората да чакат по-дълго, за да получат държавна пенсия, отколкото е сегашната възраст.

Пропорции, вариращи от 20% във Великобритания до 38% в Полша, смятат, че възрастта за държавно пенсиониране трябва да бъде 60 години, докато от 22% (Италия) до 45% (Великобритания) смятат, че тя трябва да бъде 65 години. Мнозинство (22%) във Франция са заявили, че пенсионната възрат трябва да е 62 години - възрастта, на която се пенсионират сега, след като планираното увеличение до 64 години беше отменено.

Противопоставянето на намаляването на размера на пенсиите, получавани от пенсионерите, е още по-силно, варирайки от 81% в Германия до 61% в Италия. Но има известна подкрепа за законово задължаване на хората в трудоспособна възраст да плащат в някаква форма на частна или служебна пенсия.

Това предложение е най-популярно във Великобритания (57%), където скорошни закони въведоха автоматична система за плащания в пенсионни схеми на работното място, но също така намера значителна подкрепа в Германия (49%) и Франция (41%).

Идеята, че държавата трябва да осигурява подкрепа на по-възрастните работници, за да останат на работа по-дълго, вместо да се пенсионират, също се оказа доста популярна, като подкрепата варира от 57% в Полша, през 42% в Германия и Франция, до ниските 27% в Италия.

Италианците също се открояват по отношение на мерките, увеличаващи тежестта върху най-богатите: 66% подкрепят по-високите данъци върху по-заможните пенсионери, за да се финансират по-добри пенсии за най-бедните, а 52% бяха за отказ на пенсионерите с високи доходи от държавна пенсия.

Във всичките шест страни повече хора (28% до 55%) смятат, че пенсионерите с по-високи от средните пенсионни доходи трябва да носят по-голяма отговорност за финансирането на по-щедри държавни пенсии за пенсионерите с ниски доходи, отколкото по-младите поколения (15% до 31%).

Като цяло пенсионерите и хората в трудоспособна възраст реагират според интересите си: пенсионерите бяха склонни да се противопоставят на по-ниските пенсионни плащания, докато хората в трудоспособна възраст най-вече отхвърляха повишаването на възрастта за държавно пенсиониране или данъците върху тяхната възрастова група.