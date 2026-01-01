Лавров: Русия ще запази приемственост в областите на сътрудничество в рамките на ОДКС

Русия си поставя за цел да консолидира допълнително държавите-членки на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и да поддържа приемственост в развитието на ключови области на сътрудничество. Това се казва в изявление на руския външен министър Сергей Лавров във връзка с началото на руското председателство на ОДКС. Текстът е публикуван на сайта на руското дипломатическо представителство, предава ТАСС.

Ръководителят на руската дипломация припомни, че на 1 януари 2026 г. Русия пое председателството на Организацията на Договора за колективна сигурност и ще проведе мандата си под мотото: „Колективна сигурност в многополюсен свят: обща цел, споделена отговорност“.

„Русия ще запази приемственост в развитието на ключови области на сътрудничество, включително ще продължи да изпълнява инициативите на наскоро приключилото председателство на Киргизстанската република. Предвид геополитическото напрежение, ние си поставихме за цели по-нататъшно консолидиране на държавите-членки на ОДКБ, укрепване на съюзническите връзки и задълбочаване на координацията по ключови международни въпроси. Ще продължим да разширяваме мрежата от контакти на ОДКБ с евразийските държави и техните интеграционни обединения“, отбеляза Лавров.

Руският външен министър подчерта, че усилията на Русия ще бъдат насочени към ефективно изпълнение на основната мисия на организацията:

поддържане на мира и стабилността в зоната на нейната отговорност и осигуряване на благоприятни условия за сигурно развитие и просперитет на държавите-членки на ОДКС.

Според Лавров, Руската федерация отдава голямо значение на развитието на компонента за сигурност на организацията.

„Планираме да се съсредоточим върху изграждането на бойния потенциал на Колективните сили на ОДКС и оборудването им със съвременни и съвместими оръжия и техника. Тази работа ще бъде структурирана в съответствие с характера на настоящите и бъдещите предизвикателства, като се отчита опитът от съвременните въоръжени конфликти. Ще обърнем специално внимание на сътрудничеството в областта на защитата от биологични заплахи, както и на информационната сигурност“, продължи той. „Осигуряването на технологично лидерство във военната сфера, развитието на отбранително-промишлените комплекси на страните от ОДКС и тяхното сътрудничество, както и реализирането на техния иновативен потенциал също са наши приоритети.“

Руският външен министър отбеляза и намерението за разширяване на инструментариума за съвместна борба с международния тероризъм и екстремизъм, прането на пари и финансирането на тероризма, както и борбата с трафика на наркотици и оръжия, транснационалната организирана престъпност и незаконната миграция.

„Като високо ценим ролята на междупарламентарното сътрудничество, ние отбелязваме 20-годишнината от създаването на Парламентарната асамблея на ОДКБ, която извършва важна, системна работа за създаване на единна правна рамка в цялата организация на ОДКБ“, подчерта Лавров. „Уверени сме в подкрепата на нашите партньори за изпълнение на приоритетите на руското председателство и сме готови за тясно и ползотворно сътрудничество през 2026 г. Убеден съм, че чрез съвместните ни усилия ще изведем сътрудничеството в рамките на ОДКС на качествено ново ниво в интерес на запазването и укрепването на мира в Организацията“, добави той.

Лавров отбеляза, че Русия, заедно със своите съюзници в рамките на ОДКС, обединява сили, за да се застъпва за общи подходи за решаване на проблемите на международната сигурност.

„Учредителните документи на организацията залагат принципите на мирно съвместно съществуване между държавите, приоритета на политическото и дипломатическото разрешаване и спазването на международното право, като ООН играе водеща роля. Именно на тази основа предлагаме на нашите партньори да изградят взаимноизгодни връзки и съвместно да участват активно в процеса на разработване на контурите на бъдеща архитектура на равна и неделима сигурност в Евразия. ОДКС може да се превърне в един от нейните стълбове. Бихме искали евразийските държави да поемат отговорност за решаването на проблемите със сигурността и сами да определят бъдещето на континента, без външна намеса“, подчерта той.

Руският външен министър отбеляза, че Организацията на Договора за колективна сигурност се е очертала като авторитетно обединение на съюзнически държави, чиято дейност не е насочена срещу никого, не е основана фундаментално на агресивни стремежи и е изградена единствено в интерес на поддържане на регионалната стабилност и благосъстоянието на страните-членки.

„В същото време всички решения в рамките на Организацията се вземат с консенсус чрез постигане на баланс на интересите, а сътрудничеството се изгражда на принципите на взаимно уважение, добросъседство, истинско приятелство и взаимопомощ“, подчерта Лавров.