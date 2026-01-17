Безразличие на ръководството към живота на войниците: Защо украинците бягат от армията?

Панически атаки преследват украинския военнослужещ Ярослав, откакто се завърна у дома през лятото, оставяйки го без въздух през нощта.

Разочарованието от командирите му накара 33-годишния мъж да напусне армията без разрешение (AWOL), присъединявайки се към нарастващия брой украински войници, които са напуснали частите по този начин. За Ярослав, тогава заместник-командир на взвод, всичко започна с това, което той определи като "безразличие" на ръководството му към живота на войниците.

Ярослав твърди, че командването му продължава да нарежда мисии, които според него водят до предотвратими жертви, включително дълги маршове през открити полета под заплаха от дронове. То понякога не успява да снабдява войските на фронтовата линия, не желаейки да се поучи от това, което той вижда като повтарящи се грешки. С течение на времето, обяснява мъжа пред Kyiv Independent, чувството, че не може да промени нищо, го сломило.

"Командирът знае къде изпраща момчетата и той, гадът, все още ги изпраща, може да се каже, на смърт", споделя Ярослав, който се записва в армията през 2015 г., пред Kyiv Independent.

Ярослав добавя, че е бил свидетел на подобни проблеми в две механизирани бригади по време на пълномащабната война. От приблизително 40 до 50 войници, с които е служил във втората бригада през лятото на 2023 г., Ярослав казва, че около половината са били убити в бой, а той е бил сред последните оцелели, които са дезертирали.

"Щяхме да имаме достатъчно момчета в армията, ако командирите ценяха тези хора", възмущава Ярослав.

Скокът в дезертиранията и бездействието идва, когато Украйна е изправена пред задълбочаващ се недостиг на пехота на фронтовата линия, което позволява на руските войски да проучват и да напредват в слабо екипирани сектори. Украинските власти започнаха публично да признават мащаба на проблема: Новият министър на отбраната Михаил Федоров заяви в речта си при назначаването на 14 януари, че в момента 200 000 войници са дезертирали.

През октомври 2025 г. броят на случаите на дезертирания и бездействие достигна рекордните 21 602, каза Игор Луценко, бивш депутат, който служи във войската, позовавайки се на Главната прокуратура.

Подполковник Кирило Беркал, заместник-командир на елитния Трети армейски корпус, заяви пред Kyiv Independent, че ако боеспособни войници се завърнат от самоволно дезертиране, Украйна ще получи способността да "провежда контраофанзивни операции по целия фронт".

Самоволно дезертиране се отнася до войници, които напускат частите си без разрешение, но възнамеряват да се върнат, докато дезертирането означава войници, които напускат, за да избегнат военна служба за неопределено време, включително чрез намиране на цивилна работа, фалшифициране на документи за промяна на самоличността им или бягство в чужбина. И двете са престъпления по членове 407 (Самоволно дезертиране) и 408 (дезертиране) от Наказателния кодекс на Украйна, наказуеми по военно положение с от 5 до 10 години затвор за самоволно дезертиране и от 5 до 12 години за дезертиране.

"Няма неизбежност на наказанието"

Трудно е да се знае точно колко войници са дезертирали или са се самоубили – Главната прокуратура прекрати публикуването на данни за самоубийства през ноември 2025 г. и отказа да ги предостави на Kyiv Independent, заявявайки, че разкриването на данни по време на военно положение може да дискредитира украинските отбранителни сили и да навреди на държавните интереси. Същото направи и Генералният щаб.

Въпреки това, както по анекдотични данни, така и в редки случаи, когато числата достигат до обществеността, и двете категории – AWOL и дезертьорствота – са във възход.

Част от това увеличение отразява войници, които са използвали AWOL като често срещан, макар и незаконен, пряк път за преместване между части, за да избегнат дълъг бюрократичен процес, въпреки че тази практика наскоро беше прекратена през 2025 г. Генералният щаб заяви, че сега изпраща завърналите се в резервни батальони, преди да ги разпредели по части въз основа на приоритет.

В миналото Украйна се е опитвала да се справи с войници, които са напуснали частите си без позволение. През 2024 г. украинският парламент прие законопроект, предоставящ еднократна амнистия на завърналите се. Властите заявиха, че това е накарало над 29 000 войници да се върнат в армията, след като са дезертирали от ноември 2024 г. до август 2025 г.

Липсата на наказание изостря проблема, според военния адвокат Олег Леонтьев, който ръководи група във Facebook, предоставяща правна подкрепа на войници с над 20 000 членове. Условията са "идеални" за дезертьорите или войниците, дезертирали в самоуправление, да живеят почти нормално в големи градове като Киев, каза Леонтьев, като някои дори си намират работа, за да се задържат на повърхността, докато някои все още се крият у дома.

Трима дезертьори, с които Kyiv Independent разговаря, казаха, че са си намерили работа в строителството, често заедно с други, избягали от армията. Те твърдят, че все още ходят по ресторанти и кафенета в почивните си дни - въпреки че уж ги издирват. Длъжностните лица се съгласиха, че правоприлагащите органи са претоварени от обема на подобни случаи и претоварени с други задължения.

"Няма неизбежност на наказанието", казва Леонтиев пред Kyiv Independent, подчертавайки, че само ценностите на отделните войници ги спират да се откажат от самоволна дезертация.

Най-често срещананите причини войниците да дезертират или да напуснат частите си без позволение са конфликти с командирите им, изтощение, психологически срив поради страх от смъртта и постоянно ограничение на ресурсите - от човешка сила до оръжия и автомобили, според интервюта с дезертьори, командири, служители за психологическа подкрепа, длъжностни лица и граждански активисти. Суровата жестокост на войната смазва войниците, от многократни загуби до твърде много опасни ситуации, особено след като недостигът на човешка сила прави пробивите в тила все по-редки.

Въпреки че командирите и войниците може да симпатизират на някои случаи, мнозина все още гледат на напускането и дезертьорството като на "предателство", което оставя онези, които остават, да покрият празнината. Войници, които са дезертирали, и дезертьори, като Ярослав, говориха с Kyiv Independent или при условие за анонимност, или само с малко име, от страх от наказание.

Загубата на доверие

За много войници решението да се оттеглят започва със загуба на доверие в командването след една или повече заповеди, които се усещат като смъртна присъда.

Подобни заповеди често произтичат от командната структура "отгоре надолу" в съветски стил, при която висшето ръководство нарежда на подчинените си да заемат определени позиции на всяка цена, без да се съобразяват с реалностите на място, съобщават офицери пред Kyiv Independent.

За Илия, 30-годишен, който дезертира след половин година служба в армията през 2024 г., са били необходими седем мисии, които той е възприемал като "еднопосочни" заповеди, преди напълно да загуби доверието си в командването. Той е бил разположен близо до ожесточено оспорвания град Покровск в източна Донецка област за половин година през 2024 г., служейки като командир на танков екипаж.

"Или те убиват, или те убиват – няма друг вариант"

Първата мисия през май 2024 г. вече е била тежка, спомня Илия, когато руска управляема авиобомба (КАБ) за малко не улучва танка му, а друг танк наблизо е унищожен, убивайки екипажа му.

В последната му мисия близо до Покровск, друг удар на КАБ оставя екипажа му силно разтърсен, а превозното им средство - повредено. Командирите обещали евакуация, която така и не се случила, затова те се отправили към приятелска позиция през минното поле, за да се върнат обратно. Иля отказал да се върне на фронта и дезертирал през октомври 2024 г. Той просто напуснал Донбас с кола и след това се качил на автобус в съседна Днепропетровска област.

10-годишната му дъщеря многократно го умолявала: "Не умирай", споделя Иля. "Или ще бъдеш убит, или ще бъдеш убит – няма друг вариант", добави той.

Изпращането на мисия след мисия, която войници като Иля възприемат като еднопосочна, и оставянето без планове за евакуация или навременно оттегляне, подкопава доверието им в командната верига.

Командирите на роти и взводове, които говориха с Kyiv Independent, казват, че често се опитват да се противопоставят на това, което виждат като "безсмислени" заповеди, които биха могли да причинят предотвратими жертви, но все пак в крайна сметка изпращат войници, когато висшето командване настоява поделението да държи позициите си на всяка цена.

Друг дезертьор, Руслан, се записал през 2020 г., но е в бягство, откакто дезертира от механизираната си бригада през март 2022 г. Той описва една щурмова мисия в североизточна Харковска област като решаваща. Мисията е била да се освободи село близо до Балаклия, казва Руслан, но неговата рота от около 70 души е била изпратена, след като им е било казано, че е празна, и само 16 мъже са се върнали. Руслан твърди, че оцелелите по-късно са се изправили срещу командира, който, според него, е признал, че е знаел, че около 2000 руски войници защитават селото.

"Просто не мога да си представя как командирът е могъл да направи това", казва 28-годишният мъж пред Kyiv Independent. "Аз съм патриот, но не съм готов да умра и да храня земята заради (нечии) медали и повишения."

Бягството му е било двудневен преход до Харков. Руслан и четирима други са намерили празна къща, където са се преоблекли в цивилни дрехи, спяли през деня и са ходили само през нощта.

Понякога причините са по-специфични за конкретния случай. Войник, който е дезертирал през септември 2024 г., казва, че е напуснал, след като командирите са го прехвърлили в пехотата, въпреки че е служил в артилерията от началото на войната. Той се е записал доброволец през 2022 г., но казва, че хроничната му травма на крака се е влошила по време на службата, което прави невъзможно да ходи километри под дронове и артилерия, както пехотинците често трябва, за да стигнат до фронта.

Някои от офицерите, които са говорили с Kyiv Independent, казват, че специализирани войски се изпращат в пехотата, за да запълнят пропуските, когато загубите оставят частите неспособни да удържат линията, докато други го наричат ​​"загуба на ресурси", отбелязвайки, че е необходимо месеци, за да се развият уменията им.

Многобройни командири на роти също така подчертават, че рядко получават попълнения за своите пехотни части и че по техен опит малкото нови войници, които пристигат, са лошо обучени или физически негодни за бой, често поради възрастта си. Това ги принуждава да удължат разполагането на войниците си на фронта, понякога със седмици или месеци, тъй като те трябва да се подчиняват на заповеди, за да задържат позициите на подразделението си.

Андрий Подик, началник на отдела за комуникации на Сухопътните войски, казва, че командирите печелят доверието на войниците, като остават на място и доказват своята компетентност. Но офицер, който се бие от 2015 г., отбелязва, че доверието може бързо да се изчерпи под постоянен натиск.

"Когато си постоянно на ръба на смъртта, човек не може да бъде напълно подготвен за това", добавя офицерът, който е с позивната "Бухал".

Лесен изход от изтощението

Това напрежение си взема своето: Това, което се усеща като безкрайно прескачане между фронта и тила, може да изтощи войниците, особено след като недостигът удължава разполагането на войски, казват служители по психологическа подкрепа.

"Войниците са притиснати до краен предел, защото няма достатъчно хора, така че седят навън с месеци", казва пред Kyiv Independent офицер по психологическа подкрепа от 80-та въздушно-десантна бригада, известен с позивния си Матвий.

Изпитаните в бой бригади често биват прехвърляни от една гореща точка в друга без време за почивка или възстановяване, тъй като мобилизацията на Украйна се бори да замени тежките загуби с мотивирани нови войски, обясняват войници и офицери. Офицер от Сухопътните войски, който говори анонимно, казва, че тъй като всяка бригада покрива около 15 километра по фронт, който се простира на над 1200 километра, е почти невъзможно да се провеждат ротации, без да се удвои размерът на армията.

Руслан Горбенко, заместник-председател на парламентарната комисия, който редовно посещава фронтовите райони и разговаря с командирите на бригади, казва, че някои бригади работят само на 30% капацитет поради липса на нови, мотивирани войници, твърдение, повторено от офицера от Сухопътните войски.

"Съществува и въпросът за справедливостта, като войниците питат защо друг човек може да продължи да живее нормално и да не се налага да се бие", добавя офицерът.

Решението е неизвестно

Командирите, които разговарят с Kyiv Independent, заявяват, че Украйна трябва да се справи с командната култура и системата за управление на военните, които водят до самоволно уволнение и дезертьорство, вместо да разчита само на наказание.

Подполковник Богдан Кротевич, бившият началник на щаба на известната украинска бригада "Азов", обвини "нездравословната система за управление", която украинското военно ръководство е изградило, за увеличаването на самоволното уволнение и дезертьорство и казва, че вижда малко доказателства, че армията анализира коренните причини за проблема.

"Колкото по-дълго съществува тази изкривена система, толкова повече персонал ще губим и толкова по-лоша ще става ситуацията на фронта. Армейските реформи трябваше да бъдат проведени преди година", обяснява Кротевич пред Kyiv Independent, наричайки проблема "критичен". "Колкото по-дълго съществува тази изкривена система, толкова повече персонал ще губим и толкова по-лоша ще става ситуацията на фронта."

Фьодоров, новият министър на отбраната, посочи анализ на работата на командирите, не въз основа на ранг, а на резултати, като една от ключовите стъпки, които трябва да бъдат предприети по време на речта му на 14 януари. Той подчерта, че има "голям брой" проблеми, пред които е изправена армията, включително съветският начин на командване на войските, и те трябва да бъдат решени незабавно.

Генералният щаб отказа да отговори на подробни въпроси, но заяви, че са предприети стъпки за ограничаване на напускането без позволение и дезертьорството, като например подобряване на медицинските прегледи по време на основно обучение или облекчаване на процедурите за войници, които не са могли да се върнат на служба поради сериозно заболяване или нараняване.

Длъжностни лица също така посочиха стъпки, насочени към превенция и задържане на войските. Подик казва, че Министерството на отбраната и Генералният щаб обсъждат допълнителни мерки и са предприели стъпки, включително разширяване на психологическата подкрепа и създаване на звено за идентифициране на предпоставките за самоубийство и дезертьорство.

За да се намалят случаите на напускане и дезертьорство, е изключително важно командирите да дадат приоритет на живота на войниците при планирането на операциите, тъй като те са "най-ценният актив", според подполковник Беркал, заместник-командир на елитния Трети армейски корпус, бивша Трета щурмова бригада. Той казва, че доверието често зависи от младшото ръководство - сержанти и командири на малки подразделения - които определят стандарти и налагат дисциплина.

"Войниците, които се чувстват обгрижени от момента на висококачественото обучение до момента на бойните операции, разбират цената на своето присъствие във войната", казва Беркал, който използва позивния си "Кирт", пред Kyiv Independent.

Някои от войниците, които са дезертирали, се завръщат. Офицерът от Сухопътните войски заяви, че към лятото на 2025 г., когато за последен път е имал достъп до данни, приблизително 30 процента от войниците, които са напуснали без позволение, са се върнали на служба. Тарас Чмут, ръководител на "Върни се жив", голяма украинска благотворителна фондация, която подкрепя военните, заяви, че властите вероятно са наясно с причините за проблема с дезертиралите, но въпросът е дали притежават капацитета и компетентността да го решат.

Чмут подчертава, че проблемът с дезертиралите е "проблем за държавата" и добавя, че Украйна трябва да спре да го третира като единствено отговорност на военните.

"Въпросът е дали ще направим нещо по въпроса или няма да направим нищо?", пита Чмут пред Kyiv Independent. "Ако държавата не иска да загуби войната, тя трябва да направи нещо по тези проблеми"