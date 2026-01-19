Боян Чуков: Светът навлиза в директен сблъсък между големите сили

Според непотвърдена информация 26-годишният Ерфан Солтани е бил екзекутиран в Иран. Вълна от недоволство продължава да залива страната.

"Преди време външният министър Аракчи и президентът Пезешкиан казаха, че всички тези събития в Иран са организирани и се координират от чужбина - посочиха Израел и САЩ", коментира международният анализатор Боян Чуков в предаването "България сутрин".

По думите му има хора, които спонтанно са излезли да протестират, чисто емоционално, срещу режима. Но трябва да се има предвид, че "там е заловена мрежа на Мосад от 600 човека".

Той постави въпроси за суверенитета и сигурността на държавата в подобни ситуации.

"Коя държава ще позволи чужда агентурна мрежа да работи на нейна територия и да се опитва да свали правителството", попита Чуков.

По отношение на военния потенциал на Иран, Чуков каза пред Bulgaria ON AIR, че последните данни сочат за сериозен напредък в ракетните технологии, осъществяван в координация с Москва.

"Последната информация е, че иранците са направили успешен опит с междуконтинентална балистична ракета, която е изстреляна от Иран и е поразила цел в Сибир със знанието и под контрола на руснаците", заяви анализаторът.

Русия вече активно участва в геостратегическата конфигурация, а военната индустрия на Иран работи на пълни обороти.

"Ракетната промишленост на Иран работи 24 часа на ден, те са много близо до постигането на ядрено оръжие и планират 2000 ракети да бъдат изстреляни едновременно срещу Израел", допълни Чуков.

Чуков подчерта, че Техеран не е изолиран и зад него стои мощна международна подкрепа.

"Зад Техеран много твърдо стоят не само руснаците, но и китайците", заяви той.

Според анализатора светът навлиза в директен сблъсък между големите сили.

"Сблъсъкът е между империите – между триъгълника Русия, САЩ и Китай. Всички, които са застанали на неправилно място, горят", добави Чуков.

Стратегическото значение на Гренландия

"Гренландия стои на мушката на САЩ много отдавна – още от края на XIX век. Русия започна да контролира източния Северен морски път, а САЩ искат да направят същото със западния и за това им е нужна Гренландия", обясни международният анализатор.

Според Чуков външната политика на САЩ е силно повлияна от вътрешнополитически цели, особено в предизборен контекст.

"На Тръмп му трябват победи преди изборите и той трябва много да внимава. Провал във Венецуела щеше да бъде фатален. Същото важи и за Иран", заяви той.

Чуков добави, че геополитиката все повече се превръща в медиен спектакъл.

"Има медийно шоу, което и едната, и другата страна поддържат чрез своите медии – геостратегическите центрове си преследват безкомпромисно целите", смята експертът.

Анализаторът се спря и на протестното движение в Иран.

По зумите му то е тръгнало от "жена - живот - свобода".

"Основната организация, от която тръгнаха събитията, е "жена - живот - свобода". Основателката ѝ е кюрдка. В Иран няма опозиция – всичко, което става, може да стане само с външна намеса", заяви Чуков.

На въпрос възможна ли е смяна на режима в Техеран, той беше категоричен, че това би било още по-трудно, отколкото във Венецуела.

Българският фактор и Газа

По повод избирането на Николай Младенов за върховен представител за Газа Чуков призова темата да се разглежда прагматично от българска гледна точка.

"Трябва да разсъждаваме в посока – след като той е българин и е на тази позиция, каква може да бъде ползата за България. При умно управление би могъл да бъде използван", заяви той.

В заключение Чуков коментира и начина, по който се вземат решенията във външната политика на САЩ.

"Външните проблеми на САЩ вместо да ги движи Марко Рубио, ги движат Стив Уиткоф и Къшнър. Държавните институции са отишли на втори план и всичко се свежда до бизнес", отбеляза международният анализатор.