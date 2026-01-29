Кошмарът на Европа: Заклещена между Тръмп, Путин и войната, която не може да свърши

Европа прекара десетилетия в убеждаване, че геополитиката има правила, съюзниците са надеждни, а суверенитетът е свещен - поне на континента. Ожесточен трансатлантически дебат във вторник показа, че тези предположения най-накрая се разпадат, пишат от Kyiv Independent.

На панел на Института Куинси, посветен на последиците от заплахите на Доналд Тръмп срещу Гренландия и Венецуела, висши европейски и северноамерикански анализатори поставиха мрачна диагноза: Европа е разкъсана между Русия, от която се страхува, войната в Украйна, която не може да разреши, и САЩ, на които вече не се доверява, но от които все още отчаяно се нуждае.

Това, което се появи, не беше единство, а тревога: относно ролята на Русия в бъдещето на Европа, относно надеждността на Вашингтон и дали Европа тихомълком се е убедила в стратегическо безсилие.

Русия: Екзистенциален враг – или стратегическо алиби?

Паскал Бонифас, директор-основател на Френския институт за международни и стратегически въпроси (IRIS), оспори това, което той нарече все по-изкривеното възприятие на Европа за заплахата.

Русия, твърди той, не е на прага да завладее Европа. Москва се бори да подчини Украйна - страна с приблизително 30 милиона души - което прави идеята, че може военно да надделее над Европейски съюз от 450 милиона души, дълбоко неправдоподобна.

Това не означава, че Русия не представлява заплаха. Бонифаций призна способността на Москва да дестабилизира Европа чрез кибероперации, политическа намеса и опосредствени конфликти, особено в Африка. Но той отхвърли преобладаващия наратив за предстоящо руско нахлуване в Европа като преувеличен - и политически обезсилващ.

Опасността, предупреди той, е психологическа. Убеждавайки се, че Русия е екзистенциална заплаха, Европа се е хванала в капан, вярвайки, че само САЩ могат да гарантират оцеляването ѝ, оставяйки я неспособна да устои на американския натиск - дори когато този натиск подкопава европейския суверенитет.

Золтан Коскович, директор на Геополитическия отдел в Унгарския център за основни права, предложи по-реалистична формулировка. Вашингтон, отбеляза той, вече не очаква Европа да бъде приятелска с Русия, но очаква Европа да "стабилизира" отношенията си с Москва.

Този език, подчерта Коскович, идва директно от стратегическите документи на САЩ. Дългосрочното американско предположение е, че Европа трябва да е способна сама да балансира Русия - гледна точка, която Унгария до голяма степен споделя.

Закари Пайкин, научен сътрудник в Института Куинси, отиде по-далеч, твърдейки, че твърдостта на Европа към Русия е обусловена не толкова от сигурността, колкото от статута. Прекратяването на войната в Украйна чрез преговори, каза той, би изисквало Русия да се третира като равноправен участник - нещо, от което европейските лидери се опасяват, че би намалило позицията на Европа в международния ред.

Пайкин предположи, че тази тревожност за статута тихомълком е закалила подхода на Европа към Москва и е удължила конфликта.

Украйна: Война, която замрази европейската стратегия

Украйна се извисява над всеки обмен - не само като бойно поле, но и като ментална рамка, оформяща европейската политика.

Бонифаций твърди, че Европа е превърнала Украйна в център на целия си стратегически мироглед, често за сметка на реализма. Европейските лидери говорят така, сякаш Русия е готова да марширува към Берлин, каза той, дори когато Москва остава затънала в Източна Украйна.

Пайкин описа Украйна като въпрос, чрез който Европа е прехвърлила стратегическата си автономия на Вашингтон.

Като обвърже толкова здраво своя авторитет и морален авторитет с Киев, Европа предаде на САЩ доминацията на ескалацията - ограничавайки способността им да маневрират по отношение на търговията, дипломацията или дори териториалните спорове като Гренландия.

Коскович включи Украйна в по-широка критика на състоянието на Европа. Войната, каза той, е част от по-широка институционална и морална криза - наред с масовата миграция, престъпността и намаляващото доверие в политическите институции - която подхранва възхода на популистки партии, обещаващи по-малко идеологическа, по-ориентирана външна политика.

За Канада, отбеляза Пайкин, Украйна представлява различно ограничение. Отава остава тясно обвързана с НАТО и повлияна от мощен вътрешен украински електорат, което прави всяка смислена промяна към Русия политически трудна - дори ако канадските елити лично смятат твърденията за руска арктическа инвазия за преувеличени.

САЩ: Съюзник или идеологически противник?

Ако Русия е страхът на Европа, САЩ са нейната дилема.

Бонифаций беше безскрупулен в оценката си за Доналд Тръмп, описвайки го по-скоро като хищник, отколкото като защитник.

Тръмп открито постави под въпрос Член 5 на НАТО, подигра се на европейските лидери и показа повече лично уважение към Владимир Путин, отколкото към традиционните съюзници на Вашингтон.

Според Бонифас, идеята за обединен "западен свят" вече не е реална. Тръмп отхвърля мултилатерализма, международното право и ценностната рамка, към която Европа все още се придържа - дори и да го прави несъвършено.

Коскович се противопостави на "погребалната реторика". Това, което се е сринало, твърди той, не е Западът, а либералната технократска идеология.

Конфликтът на Тръмп с Европа е идеологически, а не цивилизационен: Вашингтон иска Европа да контролира миграцията, да се откаже от бюрократичното управление и да поеме отговорност за собствената си защита - включително срещу Русия.

Пайкин предложи по-хладно тълкуване. САЩ, каза той, са все по-фокусирани върху господство в полукълбото и конкуренция с Китай.

Европа все още има значение - но много по-малко, отколкото някога. Тази промяна оставя Брюксел уязвим, особено след като продължава да разчита на Вашингтон, като същевременно отказва да диверсифицира стратегическите си отношения.

Европа: Суверенитет, статус и стратегическо отричане

Под споровете за Русия, Украйна и Тръмп се криеше по-дълбоко безпокойство: страхът на Европа от загуба на актуалност.

Пайкин твърди, че яростната реакция на Европа на заплахите на Тръмп за Гренландия - далеч по-силна от реакцията ѝ на минали нарушения на международното право другаде - отразява внезапното осъзнаване, че самата Европа сега е уязвима. Залогът не е просто територия, а статут.

Бонифаций се съгласи, отбелязвайки, че европейското единство срещу Тръмп е продиктувано както от обществен гняв, така и от принцип. Тръмп сега е дълбоко непопулярен в цяла Европа, което прави подчинението политически скъпоструващо за националните лидери.

Коскович предупреди, че настоящата позиция на Европа - морална, разделена и стратегически зависима - рискува да ускори нейния упадък. Без реформи, предположи той, самият ЕС може да се разпадне под външен натиск.

Европа е хваната между Русия, която не може да победи, война, която няма край, и САЩ, на които вече не може да разчита, но не може и да избяга от тях. Дали това води до истинска стратегическа независимост или по-дълбока зависимост, маскирана като неподчинение, остава неясно. Но ерата, в която Европа можеше да си осигури защита, престиж и морален авторитет едновременно, е приключила, заключиха анализаторите.

И този път Вашингтон може да не се притече на помощ.