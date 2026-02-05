Защо промяна в руското правителство е по-вероятна, отколкото се приема

На 24 февруари Русия ще започне петата година от катастрофалната си война срещу Украйна. Тя е пожертвала над милион мъже, убити и недееспособни, за да получи крехък контрол само над една пета от територията на Украйна. Тя е осакатила водещата енергийна индустрия на Русия, е изчерпала Фонда за национално богатство и е обеднила руската провинция, като същевременно е кристализирала националната идентичност на Украйна и е превърнала страната в основен производител на модерно военно оборудване.

Това доведе до разширяване на НАТО с двама членове, удвояване на границата на Русия със страните от НАТО и най-рязкото увеличение на разходите за отбрана на НАТО досега. Американските експерти, които го третират като футболен мач в гимназията, спорят кой печели и кой губи. Но пенсионирани руски генерали, коментатори по държавната телевизия в Москва, видни членове на руския парламент (Дума) и ултрапатриотични „Z блогъри“ заявиха не само, че Русия е загубила войната, но и че е в опасност да се самоунищожи в процеса. Финландският президент Александър Стуб нарича войната „абсолютен стратегически провал“.

Трите неразрешими предизвикателства пред Русия

Как това поражение се отразява на бъдещето на Русия? Повечето коментатори поставят въпроса в контекста на личната съдба на Владимир Путин. Някои отбелязват, че той вече е надживял средностатистическия руски мъж с половин десетилетие и все повече се възприема от големи части от обществото като старец, който е откъснат от света. И все пак, на 73 години, той е в сравнително добра форма. Следователно, когато настъпи промяна на върха, е по-малко вероятно тя да произтича от физическия упадък на Путин, отколкото от натрупаното въздействие на три неразрешими кризи, пише за TNI Фредерик Стар, основател и председател на Института за Централна Азия и Кавказ и Програмата за изследване на Пътя на коприната, съвместен трансатлантически изследователски и политически център.

Първо, Русия няма пари да поддържа 2,4 милиона мъже във войската, но демобилизирането им би представлявало огромни социални рискове. Висок процент от 1,3-те милиона въоръжени мъже са престъпници и бивши затворници, на които е обещана свобода, ако служат на фронта. Тези, които вече са се завърнали у дома, генерират голямата вълна от престъпност, която залява страната днес. Стотици хиляди завърнали се, които са служили по договор, все още не са получили заплати. Отчаяни и огорчени, те са се обърнали към престъпността.

Второ, търсенето на свеж капитал в Русия е огромно и ненаситно. Войната погълна по-голямата част от средствата, необходими за поддържане на основна инфраструктура и услуги в цялата страна. Извън трите основни града, отоплението на битовите имоти, водоснабдяването и поддръжката на сгради и пътища са се сринали. Когато няколко отчаяни губернатори се оплакаха публично и посочиха с пръст Москва, те бяха хвърлени в затвора.

Междувременно руските предприятия, на които Путин нареди да се преоборудват, за да произвеждат дронове, бомби и друго военно оборудване, нямат достъп до основните средства, необходими за връщане към производството на хладилници и други граждански продукти. Елвира Набиулина, директор на Държавната банка, поставя кризата директно: Русия е „изчерпала“ финансовите си резерви. Тя дори няма средствата, необходими за възстановяване на осакатената си енергийна индустрия, и ще бъде зависима от този, който ги предостави, било то Китай, държавите от Персийския залив или САЩ.

Трето, Москва отчаяно изпитва недостиг на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка, необходима за възстановяване на националната икономика. Близо 1,2 милиона мъже са загинали или са ранени в Украйна, да не говорим за стотиците хиляди, които са избягали в началото на войната. Въпреки че някои от тях са се завърнали, само в Германия все още има 3 милиона руснаци. Тези потресаващи цифри бледнеят в сравнение с демографския колапс, който е в ход от цяло поколение поради изключително ниската раждаемост на руснаците. Като цяло населението на Русия се свива с един човек на всеки 30 секунди, оставяйки работната сила днес едва две пети от размера на работната сила на САЩ.

Очевидното решение на този демографски колапс е да се приветстват повече имигранти. Но Русия вече е домакин на третия по големина брой имигранти в света, изоставайки само от Съединените щати и Германия. Повечето от новодошлите в Русия са от тюркска и мюсюлманска Централна Азия и те представляват това, което повечето руснаци възприемат като зловеща и сериозна културна заплаха. Привлекателна алтернатива може да бъде всеобхватното приемане на нови технологии за пестене на труд, така че да се намали търсенето на обикновени работници. И все пак това е мимолетно, тъй като днешна Русия няма както парите, така и уменията, необходими за осъществяване на такава трансформация.

Взети заедно, това са неизбежни характеристики на руския живот днес и ще останат такива със или без Путин. Какво тогава можем да очакваме да се случи със страната? Малко анализатори са разглеждали този въпрос, въпреки неговата важност. През 2024 г. група американски, европейски и японски анализатори размишляваха върху бъдещето на Русия и стигнаха до като цяло мрачни заключения.

Изненадващо от тези прогнози липсват уроците на историята. Каквото и да твърди Путин, Русия вече се е провалила във войната си срещу Украйна и все по-голям брой руснаци го знаят. Тази реалност изисква сравнение с трите големи военни поражения, претърпени от армиите на руските царе от 1800 г. насам – всички настоящи уроци от значение за путинова Русия.

Поражението на Русия в Първата световна война доведе до абдикацията на Николай II и Февруарската революция от 1917 г. Александър Керенски предложи обширни реформи, но продължи войната, което отвори пътя за Владимир Ленин и болшевиките.

Само дванадесет години по-рано имперска Япония унищожи руския флот в залива Цушима, първият път, когато азиатска държава победи европейска сила. В опит да се възстанови от унизителното си поражение в Руско-японската война, Николай II неохотно създаде първото избрано национално представително събрание на Русия, Думата. Той назначи реформиста Пьотър Столипин за министър-председател. Яздейки вълната от реформи, Столипин установи първото безусловно право на селяните да притежават земя.

Три поколения преди Столипин Русия претърпя унизително поражение от ръцете на Франция, Великобритания, Османската империя и Сардиния в Кримската война от 1853–1856 г. В този случай победеният цар Николай I удобно умира, разчиствайки пътя за 37-годишния си син Александър II и ново поколение реформатори да поемат властта. Те не само премахват крепостничеството две години преди Ейбрахам Линкълн да издаде своята Прокламация за еманципация, но и създават първите в Русия съдилища от европейски тип и изборни регионални съвети. Всъщност поражението в първата Кримска война води до това, което руснаците все още наричат ​​своята „Ера на Великите реформи“.

Въпреки че и трите военни поражения са съпътствани от загуба на хиляди до милиони животи, изчерпване на материални и финансови ресурси и институционално изтощение, всички те водят директно до важни реформи. Всички мъже, които са въвели реформите, преди това са били лоялни труженици в системата, но чийто опит ги е накарал да прегърнат промяната. В най-успешния от тези проекти за реформи след поражението – Великите реформи – реформата не е възникнала от чуждестранен натиск или от един-единствен лидер, а от цяло ново поколение руснаци със сходни интереси. И трите епизода на реформа са се случили, защото старият режим е изиграл последните си карти и е бил изтощен.

Този кратък исторически преглед предполага два заключения. Първо, провалите на режима могат да доведат до промяна и реформи със или без смяна на висшия лидер. Според руската конституция, ако президентът Путин бъде недееспособен или отстранен, негов наследник ще бъде министър-председателят Михаил Мишустин, уважаван икономист и дългогодишен ръководител на данъчната служба. Замислен и уважаван, кроткият и свирещ на пиано Мишустин обикновено би бил очевиден кандидат за преходна роля или повече, ако не беше възпрепятстван от еврейския си произход и конституционното изискване за бързи избори. Дори тогава Михаил Мишустин би могъл да се окаже компромисен кандидат за всички.

В този момент ще има само две групи, които вероятно ще упражнят решаваща роля в хода на събитията: Федералната служба за сигурност (ФСБ), наследник на КГБ, и капитаните на руската индустрия. Защо не и военните? Защото висшето командване, дискредитирано от стратегиите си в Украйна, пронизано от корупция и тясно фокусирано върху собственото си оцеляване, ще бъде оставено настрана.

Междувременно, самото оцеляване на Русия ще зависи от способността на нейните лидери да прокарват политики, които да обърнат настоящата низходяща икономическа спирала и да започнат да възстановяват ресурсите на страната. За тази задача ключовите хора ще бъдат руският бизнес елит. На Запад е обичайно да се фокусираме върху няколкото десетки така наречени „олигарси“, които след разпадането на Съветския съюз завзеха контрола над основните индустрии на страната и пренасочиха печалбите в собствените си джобове.

Те все още са актуални. Те не само разполагат с внушителни ресурси и връзки по целия свят, но и в по-голямата си част са все още на 60 години и следователно все още са способни и желаят да поемат важни национални роли. Освен това, броят им се увеличи с появата на малко по-млади бизнес лидери в много области, които също се представиха изключително добре и сега са нетърпеливи да се изпробват на националната сцена.

Заедно тези две групи от висши ръководители на Русия, заедно с ФСБ, работеща зад кулисите, ще изискват и вероятно ще играят ключова роля във формирането на бъдещата посока на Русия. Въпреки това е глупава задача да се опитваме да предскажем посоката на техните усилия или дори да предвидим нивото на хармония или дисхармония между тях. И все пак, някаква форма на сътрудничество изглежда вероятна, защото всяка се нуждае от другата: ФСБ се нуждае от публично лице, а бизнес елитът се нуждае от задкулисна сила.

Това, което може да се предвиди с известна сигурност, е, че много основни проблеми ще останат нерешени и че подобно състояние на нерешителност ще възпрепятства способността на Русия да получава благоприятни икономически и политически условия в отношенията си с основните източници на капитал по целия свят. Със или без Путин, някои елементи от идеологията, която той защитава, със смесицата от евразийството на Лев Гумильов и ретроградното православие на Александър Дугин, ще се задържат. Руските „Z-блогери“ и други национални фанатици ще продължат да искат постоянен контрол над Крим. И в отговор на шовинизма, който се задържа в Москва, чеченците и ингушите в Кавказ и някои тюркски народи в басейна на Волга ще поискат независимост, което ще провокира енергичен отговор от Москва.

След войната обаче е много малко вероятно руските лидери – със или без Путин – да решат тези и други проблеми. В най-добрия случай те ще останат в състояние на полурешение. Междувременно Москва ще трябва да се справи със задълбочаващата се зависимост от Китай и очевидния интерес на Китай да разшири икономическото и социално присъствие в източната част на Русия. Няма да е лесно да се измислят други отношения, за да се балансира тази сила, без да се правят отстъпки на Европа, които ФСБ едва ли ще одобри. Междувременно Москва ще продължи упоритите си усилия да поддържа жив собствения си колеблив отговор на Европейския съюз - Общността на независимите държави. Не е лесно да се признае краят на собствената империя.

Може ли някоя група лидери да оцелее, ако е изправена пред такива огромни и несъвместими предизвикателства? По-сериозно, може ли който и да е режим да го направи, докато едновременно се сблъсква с остра, широка социална криза у дома и е измъчван от осакатяващ недостиг както на капитал, така и на работна ръка?

Подходящото поколение на руските реформатори

Повечето усилия да се извикат контурите на Русия след войната в Украйна и след Путин са статични. Подобно на фотографиите, те понякога са брилянтни в очертанията или детайлите; те са склонни да се фокусират върху краткосрочния план и да улавят само един момент във времето. Като такива, те са безполезни за предвиждане на дългосрочни развития и стратегиите, необходими за тяхното управление. В този контекст нека се опитаме да открием някои от основните сили, оформящи дългосрочното бъдеще на Русия.

Трябва да го направим, защото никакви мерки, предназначени да се справят с непосредствените проблеми, измъчващи страната днес, вероятно няма да бъдат ефективни при справянето с проблемите, които ще доминират в бъдещето. Като се има предвид, че ни липсва дарбата на пророчеството, има ли видими днес развития, които вероятно ще оформят начина, по който Русия се справя с бъдещите предизвикателства? Замислените наблюдатели ще предложат много отговори на този въпрос, но единствената сила, която е едновременно мощна и неизбежна, е смяната на поколенията.

Защо е така? От една страна, поколението на Путин и всички, които сега са над 50 години, монополизират лидерските роли от началото на новия век. В резултат на това, когато настъпи неизбежната криза на генерационното лидерство, няма голям кадър от малко по-млади, но опитни лидери, които да заемат мястото им.

Кои тогава са бъдещите лидери на Русия? Едно е сигурно: ще видим появата на подчертано постсъветско поколение руски мъже и жени на лидерски позиции. Като се има предвид, че самият Путин е бил почти на 40 години, когато СССР се разпада, и че сега е в третото си десетилетие на власт, контрастът между членовете на неговата кохорта и техните постсъветски наследници не би могъл да бъде по-голям, много по-рязък от всяко поколенческо разделение на Запад. Освен липсата на вкореняване в съветската епоха на подрастващото поколение и пристрастяването му към новите информационни технологии, именно членове на тази кохорта са се сражавали и загивали във войната и чийто професионален и личен живот е бил най-засегнат от нея.

Тези руски мъже и жени, които скоро ще поемат контрола над националния живот, в никакъв случай не са хомогенна кохорта. Всъщност те се състоят от три доста различни подгрупи: първо, възходящо мобилните професионални мъже и жени в различни области, които живеят в Москва, Санкт Петербург и Новосибирск; второ, далеч по-многобройната група мъже и жени в по-малките градове и населени места в цялата федерация; и трето, 900 000 млади руснаци, които избягаха от страната през 2022 г., когато Путин обяви войната си срещу Украйна. Въпреки различията си, те ще излязат заедно на националната сцена, с въздействие, което все още е неизвестно, но неизбежно ще бъде значимо.

По внимателен план, много малко от милиона и половината руски мъже, загинали или инвалидизирани във войната, са дошли от големите градове. Повечето от тях са дошли от по-малки центрове или градове, които едва са били засегнати от бума, подхранван от петрола, продължил до 2011 г. Тази втора група включва тези, които са оцелели. Повечето градове с население под 100 000 души загубиха население след 2010 г., което доведе до рязък спад на броя на работните места, достъпни за тази група. Тези, които не бяха призовани, имаха късмета да си намерят работа в индустрии, свързани с войната, но щяха да бъдат безработни, когато войната приключи.

Съпругите и младите им семейства вече страдат. Преживявайки упадъка на местния живот в резултат на колапса на местните бюджети, младите мъже и жени от тази група не могат да не сравнят съдбата си неблагоприятно с тази на само няколко години по-възрастните, а собствената си бедност с удобствата на своите непризовани връстници в най-големите градове. Не е чудно, че милиони такива млади хора започнаха да презират войната и всичко, свързано с нея, и че днес таят негодувание, което все още не е изразено публично.

Много по-малък, но много важен сегмент от подрастващото поколение включва приблизително 900 000 млади мъже и жени, избягали от Русия след 2022 г., и по-малкия брой, които са напуснали след това. Сред тази трета група със сигурност е имало много избягващи военна служба и измамници, но сред избягалите е имало и много квалифицирани инженери, компютърни програмисти и архитекти.

Някои са се установили за постоянно в чужбина, но краят на войната несъмнено ще донесе поток от завръщащи се, които ще донесат със себе си важни умения, международни контакти и очаквания, породени от опита им в чужбина. Сред тях ще се нареждат политически активисти и експерти от много области, които са се срещали в чужбина и са формирали мрежи от съмишленици както в чужбина, така и в самата Русия.

Това поколение-наследник ще дойде на власт след победен и дискредитиран режим. Неговите членове ще се справят с руините на ерата на Путин, спасявайки това, което смятат за достойно, и изхвърляйки останалото. Както различията, така и общите черти между тези три сегмента в подрастващото поколение със сигурност ще повлияят на политиката на Русия. Макар че е твърде рано да се прогнозира, е повече от вероятно огромният брой на онези, които са останали вкъщи в по-малките градове и населени места и са понесли най-много жертви по време на войната, да накара тази група да поиска по-високи данъци върху богатството, фискална децентрализация и както местно, така и регионално самоуправление.

Тези, които са живели и работили в чужбина, може да заемат централни роли в международните инвестиции и външните отношения. В същото време е безопасно да се предположи, че много от вече активните хора в големите градове ще поискат правителството да не се намесва в техните предприятия или да не ги облага прекомерно с данъци. Членовете и на трите групи вероятно ще гледат с отвращение на идеологията и шовинистичното преструване от ерата на Путин и ще се бавят с години, преди да приемат каквато и да е нова национална идеология.

Как трябва да реагират САЩ и Европа на руския преход?

Каквито и да са дългосрочните перспективи за демократизация, катастрофалната война на Русия срещу Украйна създаде потенциал за период на реформи и обновление в Русия. Как трябва да реагират Съединените щати и Европа в настоящето? В краткосрочен план те все още ще имат работа с Путин или членове на неговия кръг. Вече би трябвало да са се научили, че Путин уважава само въоръжената мощ и че никаква сделка няма да осигури повече от пауза в битката. Следователно е наложително НАТО да продължи да подкрепя Киев военно, тъй като силите му подкопават желанието и способността на Русия да поддържа войната.

Когато най-накрая започнат по-сериозни преговори, западните партньори трябва да имат предвид, че едно поколение е на прага на властта в Русия и че следователно не трябва да „предават запасите“ предварително. Решителната и спокойна преговорна позиция, съчетана с тихо общуване с подрастващото поколение руснаци, ще ускори неизбежния преход в Москва. Само това обещава дългосрочното уреждане и мир, към които се стремят Украйна, Европа и Америка.

По-младите руски мъже и жени вече проучват пътищата към бъдещето си и влагат в тази задача много по-дълбоко разбиране за света от своите предшественици. Тяхното разбиране за модерността обхваща Запада, като същевременно трезво осъзнава Китай, Индия, Азия и Близкия изток. Американците и европейците трябва да общуват с тях като с колеги, потенциални конкуренти и приятели.

Предвид богатия и понякога болезнен житейски опит на по-младите руснаци, няма да има място за снизхождението, което помрачи много взаимодействия между Изтока и Запада след разпадането на СССР. Вместо това, неизбежният възход на ново поколение в руския обществен живот дава възможност на Запада да се вслуша в нови гласове от постпутинска Русия и да не говори сам.