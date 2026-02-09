Асад бил “обсебен от секса”, любовница му осигурявала съпруги на високопоставени служители

Предполага се, че бившият сирийски президент Башар ал-Асад е бил обсебен от секса и е имал любовница, която го е свързала със съпругите на високопоставените му служители.

Зад стените на двореца в Дамаск се появи портрет на диктатора - на разсеян, суетен лидер, по-погълнат от сексуални интриги и игри със смартфони, отколкото от спасяването на разпадащия се режим. Той също така отстрани опитни влиятелни фигури от ерата на баща си, заменяйки ги с по-млади довереници със съмнителна компетентност.

Сред тях е била и Луна ал-Шибл, бивша журналистка на Ал Джазира, която стана един от най-близките съветници на Асад и според достоверни източници - негова любовница.

Твърди се, че Луна е осигурила други жени за Асад, включително съпругите на висши сирийски офицери, като същевременно е помагала за оформянето на затворената, презрителна съдебна култура, която отчуждаваше обикновените сирийци.

President Assad was 'obsessed with sex and had a lover who also procured wives of high-ranking officials for him to sleep with before he ordered her assassination' https://t.co/ngJ45n1Sy6 — Daily Mail (@DailyMail) February 9, 2026

След това дойде мистериозната ѝ смърт. През юли 2024 г. тя беше намерена мъртва в своето BMW на магистрала извън Дамаск.

Държавните медии твърдяха, че става въпрос за пътнотранспортно произшествие, но подробностите бяха странни - колата беше едва повредена, но черепът на журналистката беше счупен. Носеха се слухове, че Иран е наредил убийството ѝ за предполагаемо изтичане на данни за насочване към Израел.

Други разказват по-мрачна история - че самият Асад е наредил смъртта ѝ, след като тя започнала да предоставя разузнавателна информация на Русия и да се подсигурява, докато властта му намаляваше.

Истината остава мрачна, погребана в непрозрачния свят на сирийското и руското разузнаване.

Сирия се разпада, но играта Candy crash е по-важна

Десетки бивши придворни и офицери също описват Асад като обсебен от видеоигри, особено от Candy Crush, докато Сирия се разпада около него. Според един бивш оперативник на Хизбула, Асад е прекарвал часове, залепен за телефона си, оттегляйки се в игри, вместо да се изправя пред спираловидни военни и политически кризи.

Докато Сирия е била в конвулсии след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври, Асад е останал до голяма степен мълчалив - дори когато Израел е започнал удари в Сирия и Ливан, убивайки ключови съюзници, включително лидера на Хизбула Хасан Насрала.

Според ливанския политик Уиам Уахаб, мълчанието на Асад е подхранило подозренията в Техеран, че той тайно е подавал информация на Израел, задълбочавайки разломите в така наречената Ос на съпротивата.

Когато бунтовниците започнали да настъпват към Алеппо на 27 ноември, Асад бил в Русия, където синът му е трябвало да защити докторската си дисертация. Докато отбраната на Алеппо се сриваше, Асад оставаше в Москва, за учудване на командирите си у дома.

Поведението на Асад е подскачвало на приближените му, че той се е надявал Путин да го спаси, но когато руският президент се срещна за кратко с него, стана ясно, че Русия не може да води войната от негово име. Когато Асад най-накрая кацна в Дамаск, Алеппо вече беше паднал.

Атмосферата в двореца, според съобщенията, е била по-скоро на упадък и отричане, отколкото на неотложност.

Omg. How can we unsee this picture of pos Bashar Assad that was looted from one of his palaces in Syria? My eyes 😭 https://t.co/k4kNMpxP7X pic.twitter.com/UyWDtdd1hY — Saad Abedine (@SaadAbedine) December 10, 2024

Дори когато външните министри се обаждаха с предложения за стабилизиране на управлението му, Асад отказа да отговори, като се твърди, че не е бил доволен на предположението, че може да се наложи да направи компромис или да сподели властта.

Но докато бунтовническите бойци напредваха в Дамаск на 7 декември, Асад все още излъчваше увереност.

Според хора от режима, той е уверил помощниците си, че победата е неизбежна.

Същата вечер, официално изявление настояваше, че той е в двореца и изпълнява "конституционните си задължения“. Истината зад кадър е, че сирийският диктатор вече е бил напуснал страната си. Под прикритието на тъмнината Асад се качва на руски самолет и избяга, без да каже почти на никого.

Предателство от страна на Асад

Според The ​​Atlantic, Асад е излязъл от личните си покои посред нощ и е казал на дългогодишния си шофьор, че ще му трябват микробуси. Той е дал заповед на персонала бързо да си събере багажа, докато група руснаци чакат пред резиденцията му.

С впечатлението, че ще бяга от разкъсваната от война Сирия заедно с дългогодишния си работодател, шофьорът на средна възраст уж е попитал Асад дали наистина ги оставя. На персонала било казано, че няма място в превозните средства.

Поглеждайки назад към шофьора, Асад го попитал: "А вие, хора? Няма ли да се биете?“.

След това президентът в изгнание се обърнал и излязъл в нощта, оставяйки след себе си дългогодишни съюзници и работници с очакването, че те ще дадат живота си в името на лоялността към него.

Някои от най-близките лоялисти на Асад осъзнали истината едва когато в столицата избухнала празнична стрелба и милициите се втурнали напред. Оставени, висши служители се втурнали да бягат, докато държавата, на която са служили, се изпарила за една нощ.

Предателството смаяло дори закоравелите вътрешни хора на режима. Лоялността се превърнала в ярост, като бивши поддръжници внезапно заявили, че винаги са го презирали. И все пак колапсът не бил просто резултат от геополитиката, както много анализатори първоначално предполагали.

Докато Русия беше обвързана в Украйна, а Иран беше разсеян от Израел, от вътрешни хора в двореца се появи по-мръсно обяснение. Асад просто спря да го е грижа.

Сваленият владетел, наречен "Касапинът“ за убийството на собствения си народ, сега се твърди, че живее в три апартамента в луксозна 300-метрова кула с мол на долния етаж в квартал Москва-Сити, блестящ бизнес център в сърцето на руската столица.

Лукс

Пентхаусът-небостъргач е "пищно декориран - кремави гардероби със златни орнаменти, кристални полилеи и широки дивани, напомнящи за близкоизточни дворци“. Комплексът, където семейството му притежава около 20 апартамента на стойност над 30 милиона паунда на три етажа, е свързан с търговски център, който той понякога посещава.

Бруталният диктатор избяга в Русия след светкавична офанзива, водена от ислямистката войнствена групировка Хаят Тахрир аш-Шам през декември, която сложи край на 13-годишната гражданска война и шест десетилетия автократично управление на семейство Асад.

Сега Асад живее със съпругата си Асма Ал-Асад, синовете си Хафез и Карим, на 24 и 21 години, и 22-годишната дъщеря.

Семейство Асад "са на добро място и се радват на парите, които откраднаха. Сирийският народ не означава нищо за тях“, съобщи тогава германският вестник, позовавайки се на сирийски източници.

Твърди се, че Асад може да се движи свободно из Москва, но прекарва часове в игра на онлайн видеоигри и често отсяда в извънградската си вила.

Осигурени са му телохранители от частна охранителна фирма, платена от руското правителство.

По-малкият брат на Асад, Махер, според съобщенията, отсяда в хотел "Четири сезона“ в Москва и прекарва времето си в пиене и пушене на наргиле.

Синът му, 23-годишният Хафез, който е учил в Москва, е разказвал преди това за бягството на семейството от Дамаск, след като военните на Путин са ги изтеглили точно преди да бъдат обхванати от революцията.

Той призна, че падането на режима е било шокиращо за него.

Асад остава издирван от новото правителство в Сирия, което издаде заповед за арест по обвинения в предумишлено убийство, мъчения и подбуждане към гражданска война.

"Той отново учи руски език и освежава знанията си по офталмология. Това е негова страст, очевидно не се нуждае от пари. Дори преди да започне войната в Сирия, той редовно практикуваше офталмология в Дамаск, споделя приятел на Асад пред The Guardian през декември.

"Той има много малко, ако изобщо има, контакт с външния свят.“ Той поддържа връзка само с няколко души, които са били в двореца му, като Мансур Азам [бивш сирийски министър на президентските въпроси] и Ясар Ибрахим [най-големият икономически приятел на Асад]", казва още приятелят на Асад.