Иран иска Ванс на масата за преговори, Тръмп изпраща 15-точков план

Иран иска вицепрезидентът Джей Ди Ванс на масата за преговори, за да помогне за прекратяване на продължаващия конфликт в Близкия изток, след като Тръмп изпрати на нацията 15-точков план за прекратяване на огъня.

Според информацията, ирански представители са заявили, че предпочитат да разговарят с Ванс, защото висшите пратеници за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Кушнър са им "забили нож в гърба“.

"Възприятието е, че Ванс би бил решен да приключи конфликта“, за разлика от Кушнър, Уиткоф или държавния секретар Марко Рубио, съобщиха източници пред CNN.

Друг източник от Близкия изток отиде по-далеч, казвайки пред The ​​Telegraph, че Иран смята Кушнер и Уиткоф за "предатели“.

"Ванс е предпочитан. Те не искат да работят с Джаред и Уиткоф, защото им забиха нож в гърба“, каза източникът пред The ​​Telegraph.

Техеран смята, че дуото преговарящи Уиткоф-Кушнер представляват провалените преговори, които са се провели преди САЩ и Израел да започнат атаки, и сега не биха били продуктивни.

CNN съобщи, че иранските пратеници категорично отказват да възобновят преговорите с Кушнер и Уиткоф, позовавайки се на два източника в региона.

Два регионални източника казаха пред CNN, че Иран вижда Ванс, който отрича слуховете за раздяла с Тръмп по отношение на войната, откакто тя започна преди месец, като по-симпатичен към потенциалното ѝ прекратяване. Смята се обаче, че в крайна сметка Иран няма избор и може да се наложи да се справи с Уиткоф, който е силно вплетен в делата на САЩ в Близкия изток.

"Когото и да реши да изпрати администрацията, иранците ще трябва да се справят, но това не означава, че нямат предпочитания“, каза другият източник.

Белият дом заяви, че "президентът Тръмп и само президентът Тръмп определя кой преговаря от името на Съединените щати“.

Самият президент обаче заяви, че Ванс може да води дискусиите.

Междувременно Кушнер и Уиткоф работят по рамка, включваща "обявяване на едномесечен период на прекратяване на огъня, през който страните ще преговарят“, съобщиха източници пред израелския Канал 12.

15-точков план

Планът от 15 точки, моделиран по споразумението на Тръмп за Газа, беше потвърден от двама служители, запознати с преговорите, съобщи New York Times.

То включва демонтиране на всичките си ядрени и далекобойни ракети от страна на Иран, както и отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на връзките му с прокси терористични групировки в Близкия изток.

Предложението очертава реципрочни ползи за Иран, включително помощ за развитието на гражданската му ядрена програма, както и премахване на всички санкции, наложени от международната общност.

Пакистан е предоставил плана на иранските власти с 24-часов срок за отговор.

Вчера Тръмп заяви, че Иран се е отказал от ядрените си амбиции, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио водят мирните преговори.

"Те говорят с нас и говорят разумно“, каза президентът пред репортери в Овалния кабинет.

Многобройни източници съобщиха, че Иран и Съединените щати биха могли да проведат преговори в Исламабад, Пакистан, тази седмица, но се съмняват, че те ще се осъществят.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман призова Тръмп да продължи войната, като негласно описа конфликта като "историческа възможност“ за преобразяване на региона и настоява американски войски да завземат ирански енергийни обекти и да свалят режима.

Техеран може да изпрати външния министър Абас Арагчи на евентуални преговори, въпреки че той и други ирански представители са сигнализирали за дълбоко нежелание да се ангажират, съобщи Wall Street Journal. Изданието добавя, че Уиткоф и Кушнер вероятно ще водят официални преговори, но Ванс може да се намеси, за да запечата всяко споразумение.

Американски представители предположиха, че председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, твърдолинейна фигура на режима, може да се срещне с делегацията на Тръмп в Пакистан.

Въпреки това, Галибаф е малко вероятно да напусне Иран, освен ако Ванс също не присъства на тези разговори, което предполага, че може да откаже да се ангажира с Уиткоф или Кушнер.

В понеделник Тръмп обяви петдневно прекратяване на огъня на всички удари по иранската енергийна инфраструктура след това, което той определи като "много добри разговори“, насочени към прекратяване на войната. Висши ирански служители категорично отхвърлиха твърдението му, че мирните преговори са в ход.

Прекратяването на огъня не продължи цяла нощ. Иранските държавни медии съобщиха, че американско-израелски удари са поразили две газови съоръжения и тръбопровод в понеделник, което е накарало Техеран да изстреля балистични ракети по центъра на Тел Авив и Кувейт.

Ванс е провел и частни разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху по въпроса за преговорите с Техеран, според множество доклади. Вицепрезидентът е изградил политическата си кариера, като се е застъпвал срещу чуждестранни войни в Близкия изток и е възприеман от вътрешния кръг на Тръмп като глас на ненамесата.

В същото време, след обявеното от Тръмп петдневно примирие, пазарите реагираха положително като индексът Dow Jones скочи с 1000 пункта в предварителната търговия, S&P и Nasdaq скочиха с над 2%, докато петролът падна с 10%.

Цените на петрола паднаха с още пет процента, а азиатските акции се повишиха в сряда заради възможностите за деескалация на войната с Иран и преговорите между Съединените щати и Иран.