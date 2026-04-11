IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Сграда се срути в Лимасол, има пострадали

Инцидентът е станал в двуетажна сграда

11.04.2026 | 18:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Част от двуетажна жилищна сграда се е срутила във втория по големина град в Кипър - Лимасол, в района Гермасойя, предизвиквайки сериозно напрежение и смущения сред живеещите наблизо.

По информация на кипърски медии, цитирана от кореспондента на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева, инцидентът е станал в двуетажна сграда, а районът е бил незабавно отцепен от властите заради съображения за сигурност.

Според полицията четирима души са били откарани с линейки в болница. Данните до момента сочат още, че е възможно един човек да е останал затиснат под отломките.

На място са изпратени засилени екипи на полицията и пожарната, а операцията в района продължава.

Към този момент причините за срутването все още не са установени.

Тагове:

Лимасол Кипър сграда срутване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata