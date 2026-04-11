Сграда се срути в Лимасол, има пострадали

Част от двуетажна жилищна сграда се е срутила във втория по големина град в Кипър - Лимасол, в района Гермасойя, предизвиквайки сериозно напрежение и смущения сред живеещите наблизо.

По информация на кипърски медии, цитирана от кореспондента на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева, инцидентът е станал в двуетажна сграда, а районът е бил незабавно отцепен от властите заради съображения за сигурност.

Според полицията четирима души са били откарани с линейки в болница. Данните до момента сочат още, че е възможно един човек да е останал затиснат под отломките.

На място са изпратени засилени екипи на полицията и пожарната, а операцията в района продължава.

Към този момент причините за срутването все още не са установени.