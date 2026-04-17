Кой е човекът, превърнал Доналд Тръмп в глобална търговска машина?

Възходът на Паоло Дзамполи, който се хвали, че е запознал Доналд Тръмп с настоящата му съпруга Мелания, от основател на модна агенция до специален пратеник на президента на САЩ за глобални партньорства, предлага по-ясна картина за транзакционния характер на това как Тръмп упражнява властта.

Въпреки скорошните скандали около него, Дзамполи успява да изгради официална роля и бизнес модел, като улеснява подписването на няколко международни споразумения за Америка на Тръмп, според анализ на Financial Times.

Дзамполи, който често пътува до Европа и Близкия изток, понякога с висши американски служители, понякога с модни модели, има крилата фраза, която е лесна за запомняне: "20 милиарда долара за 20 минути".

"Моят шеф номер едно е президентът на Америка", казва Дзамполи пред FT. "Приемам инструкции от Белия дом, Министерството на търговията, Министерството на войната... всичко, за да се придвижи програмата "Америка на първо място"."

Като специален пратеник на САЩ, Замполи наскоро пътува до Унгария с вицепрезидента Джей Д. Ванс, където договори споразумение за ядрената енергия, а няколко месеца по-рано беше в Узбекистан, за да обсъди продажбата на самолети на Boeing.

"Всъщност станах вторият най-важен търговски представител на Boeing, веднага след президента... неплатено, но е истина", похвали се Замполи.

Boeing не е потвърдил ролята на Замполи, но начинът, по който се представя, улавя архетип, специфичен за ерата на прекомерни печалби. В настоящата администрация лоялистите на Тръмп се използват като посредници в система, където взаимоотношенията, достъпът до влиятелни хора и международните споразумения образуват единна амалгама.

Замполи наскоро беше обвинен статия, публикувана от "Ню Йорк Таймс", че е обжалвал пред американските имиграционни власти спор срещу бившата си партньорка Аманда Унгаро, бразилски модел. Докладът предполага, че Замполи е използвал връзките си с служители на Белия дом, за да постигне депортирането на Унгаро, с която води спор за попечителство над сина им.

В Узбекистан служители от централноазиатската страна първоначално са предложили 4 милиарда долара за закупуване на самолети Boeing, но Замполи е успял да ги убеди да инвестират пет пъти повече, според пратеника на Тръмп.

"Казах: "Луд ли си? Няма да се обадя на шефа си само за 4 милиарда долара... Искам 50 милиарда долара", каза Замполи, който твърди че крайната договорена сума е била 20 милиарда долара. "20 милиарда долара за 20 минути. Работил съм по много други сделки... някои по-малки, които ме е срам да спомена, защото са по-малко от милиард".

Всъщност, Тръмп обяви през септември, че Uzbekistan Airways ще купи 22 самолета за 8 милиарда долара, с опция за закупуване на още в бъдеще. По-късно президентът на САЩ заяви, че Узбекистан ще инвестира "над 100 милиарда долара" в американската индустрия.

"Президентът еднолично сключи сделката на Boeing с Uzbekistan Airways за 22 Dreamliner-а по време на разговора си на 5 септември 2025 г. с президента Мирзийоев", каза служител на Държавния департамент на САЩ пред FT. "Президентът е сформирал силен екип, посветен на прилагането на неговата визия "Америка на първо място" и на насърчаването на нашите национални интереси."

Замполи се похвали и със сключването на споразумение за откриване на "Парк Доналд Дж. Тръмп" в Букурещ по случай 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на Съединените щати.

"Аз обединявам хората, глобални партньорства. След това идват детайлите... ето къде се намесват секретарите", казва Замполи.

Въпреки нежеланието му да предоставя подробности за сделките, които договаря от името на Тръмп, логиката на неговата дипломация е проста и показателна.

"Всеки път, когато ме видят, хората искат нещо. Искат достъп до президента. Казвам им: Купете Boeing. Ако искате да направите президента щастлив, купете Boeing. Това е най-лесното нещо на света", обяснява Замполи.

Много преди да стане специален пратеник на САЩ, Замполи можеше да бъде видян в нощни клубове и на събития за модели в Ню Йорк в края на 90-те години.

През това време Замполи, който произхожда от богато семейство с бизнес интереси в стоманодобивната и железопътната промишленост и твърди, че е далечен роднина на папа Павел VI и има връзки със семейство Аниели, сключва "сделка", която променя живота му.

Замполи твърди, че е запознал Тръмп с Мелания Кнаус, млад словенски модел, през 1998 г. След като бившата му партньорка Аманда Унгаро публикува съобщение в X, посочващо, че Мелания Тръмп има връзка с Епстийн - факт, отречен от първата дама на Съединените щати.

"А какво казва Джефри Епстийн за мен? "Той е проблематичен, стойте далеч." И наистина, той ме мразеше. Не е като досиетата на Епстийн да разкрият, че "ако искате проститутки, обадете се на Паоло" или "Паоло е на острова". Не, той никога не ме е канил на острова", обяснява Замполи.

В администрацията на Тръмп, която набляга на лоялността и резултатите повече от спазването на процедурите, Замполи представлява един вид паралелна дипломация: неформална, базирана на личността и фокусирана единствено върху сключването на споразумения.

За него няма разлика между изкуството да се управлява държава и изкуството да се сключва сделка, между публична длъжност и частни мрежи или между дипломация и търговия. Посланието е едно и също, независимо дали е предадено на министър в Будапеща или на служител в Ташкент: възможно най-високи числа, възможно най-бързи резултати и ясно послание за това как да получите това, което искате.

"Купувайте от Америка", казва Замполи.

И ако това послание не проработи, той винаги може да прибегне до любимата си фраза: "20 милиарда долара за 20 минути".