Тръмп е готов да лети до Пакистан, за да сключи сделка с Иран

Доналд Тръмп заяви, че е готов да посети лично Пакистан, за да постигне мирно споразумение с Иран.

В разговор с репортери в Белия дом президентът изрази оптимизъм относно текущите преговори в региона, като намекна, че ще пътува до Исламабад, ако бъде постигнато окончателно споразумение.

"Бих отишъл. Пакистан е страхотен. Те са толкова добри. Исламабад... Може би ще отида, да. Ако сделката бъде подписана в Исламабад, може би ще отида", каза Тръмп.

Преговаряща делегация

В момента той изпраща вицепрезидента Джей Ди Ванс да ръководи мирните преговори заедно със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Президентът отправи висока оценка за гражданското и военното ръководство на Пакистан, като по-специално посочи премиера Шехбаз Шариф и началника на армията Асим Мунир, когото често нарича фелдмаршал.

"Техният фелдмаршал е страхотен“, каза Тръмп.

Отново остри критики към папа Лъв XIV

Дипломатическите опити към Южна Азия бяха противопоставени на острите критики, насочени към папа Лъв XIV.

Търканията между Белия дом и Светия престол се засилиха напоследък, съсредоточени около противопоставянето му на твърдата позиция на администрацията по отношение на Иран и призивите му за прекратяване на огъня в регионалните конфликти.

В отговор на въпроси относно разрива, Тръмп отхвърли идеята за личен конфликт, но удвои политическите си разногласия.

"Трябва да постъпя правилно. Папата трябва да разбере това. Много просто, нямам нищо против папата. Брат му е напълно MAGA“, каза Тръмп, визирайки брата на папата, Луи. "Не се карам с него. Папата направи изявление. Той казва, че Иран може да има ядрено оръжие", каза още президентът.

Коментарите на Тръмп следват поредица от публични реплики, в които той нарече папата "слаб по отношение на престъпността“ и критикува позицията на Ватикана по отношение на международната сигурност.

Въпреки напрежението, Тръмп твърди, че собствените му действия се ръководят от религиозни принципи, дори когато предположи, че среща с духовния водач е ненужна.

Ватиканът не е отговорил официално на последните забележки на президента, въпреки че той заяви в началото на обиколката си в Африка тази седмица, че не желае да участва в политически дебат с администрацията и ще продължи да насърчава мира.

Тази седмица обаче папата разкритикува лидерите, които според него манипулират "самото име на Бог“ за своя собствена изгода.