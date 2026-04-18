САЩ удължиха временното изключение за руския петрол, Урсула не харесва това

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп снощи удължи с един месец изключението за покупка на санкциониран руски петрол и петролни продукти, натоварени на кораби в морето. Целта е да се ограничи ръста на цените на енергията в световен мащаб, които достигнаха много високи стойности по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ позволи покупката на петрол, натоварен на кораби от 17 април до 16 май, с което бе удължен първоначалният срок, който изтече на 11 април, става ясно от документа, публикуван на сайта на министерството.

Удължаването на мярката идва два дни след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон няма да поднови изключението, позволяващо на държави да купуват руски петрол без риск от американски санкции.

Пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев по-рано заяви, че първото изключение би освободило около 100 милиона барела руски суров петрол - количество, почти равно на дневното световно производство.

Макар временното облекчение на санкциите да може да увеличи глобалните доставки на петрол, то не предотврати поскъпването на горивата заради частичното затваряне на Ормузкия проток, през който преди войната преминаваше около 20% от световния дневен износ на петрол и газ.

Тези изключения могат да усложнят усилията на Запада да лиши Русия от приходи за войната ѝ в Украйна и да поставят Вашингтон в противоречие със съюзниците му, отбелязва Ройтерс.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече заяви, че моментът за облекчаване на санкциите срещу Русия не е подходящ.