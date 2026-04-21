Бавното въртене на Земята може да доведе до 25-часов ден

Ако някога сте чували, че Земята "скоро“ ще премине към 25-часови дни, ключовата дума, която трябва да си повторите отново е "скоро“. Учените очакват въртенето на Земята да продължи да се забавя, но промяната е толкова постепенна, че е невидима в ежедневието.

Все пак идеята е реална и се свежда до просто "дърпане на въже" между Земята и Луната. Същите сили, които движат океанските приливи и отливи, действат и като малка спирачка върху въртящата се планета, добавяйки време към денонощието сламка по сламка, пише The Еcoticias.

Денят не е толкова фиксиран, колкото звучи

Повечето от нас знаят, че денят е 24 часа, защото така управляваме училищните графици, работните смени и алармата. Но ако измерите въртенето на Земята, използвайки далечни звезди вместо Слънцето, ще получите малко по-къса стойност, наречена звезден ден, обяснен с прости думи от Space Place на NASA.

Тази разлика не е грешка, а просто два начина за измерване на движението. Земята се върти, докато се движи и около Слънцето, така че планетата трябва да се завърти още малко, за да се появи Слънцето отново на същото място в небето.

И ето го по-важното: дори 24-часовият "слънчев ден“ не е идеално постоянен. Той се колебае с малки стойности и през много дълги периоди от време се променя на по-дълго.

Луната е основната причина въртенето на Земята да се забавя

Земните океани се издуват поради гравитацията на Луната, създавайки приливи и отливи, които се покачват и спадат, докато планетата се върти. Но приливните издатини не съвпадат идеално с Луната, защото океаните и морското дъно създават триене, а това триене краде малко ротационна енергия от Земята.

Официалното обяснение на този процес е описано в обяснителния материал на NASA за затъмненията и въртенето на Земята. На практика въртенето на Земята се забавя и Луната бавно се отдалечава, докато системата обменя енергия.

Ако това звучи абстрактно, представете си, че бутате въртящ се офис стол с леко влачещ се крак по пода. Столът продължава да се върти, но постепенно губи скорост.

Кога Земята ще достигне 25-часов ден?

Истина е, че няма календарна дата, която някой може да огради. Най-известните оценки сочат времева скала от порядъка на около 200 милиона години, ако приемем, че системата Земя-Луна продължава да се развива по почти същия начин.

Една линия на изследване зад тази дискусия идва от екип на Университета в Торонто, подчертана в официално обяснение от Факултета по изкуства и науки. Астрофизикът Норман Мъри е един от изследователите, свързани с тази работа върху това как продължителността на земния ден се е променяла в дълбоката ера.

Така че, да, 25-часовият ден е "на времевата линия“. Но е толкова далеч, че няма да повлияе на хората, цивилизацията или дори формата на нашите календари в практически смисъл.