Новини Днес | 46

Песков: Не вярвайте на публикации в Telegram за оставка на правителството

Прессекретарят на президента на Русия нарече подобна информация "традиционно забавление"

23.04.2026 | 10:17 ч. 10
Снимка:БГНЕС/EPA

Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков призова да не се вярва на разсъжденията за възможни кадрови промени в правителството на РФ или за неговата оставка, като определи подобна информация като традиционно забавление в Telegram-каналите.

"Това е традиционно забавление в Telegram-каналите. Не вярвайте!" — заяви представителят на Кремъл в отговор на молба на журналиста Александър Юнашев да коментира съответните слухове, появили се след съвещание по икономически въпроси.

Съответният въпрос беше зададен от кореспондента на фона на неотдавнашните критични забележки на президента на Руската федерация Владимир Путин относно икономическия растеж в страната.

На 15 април, по време на съвещание по икономически въпроси, президентът на Русия Владимир Путин обърна внимание на несъответствието между очакваната и реалната динамика на макроикономическите показатели и посочи спад на БВП през януари–февруари с 1,8%. По думите му сред причините за отрицателната динамика са календарни, метеорологични и сезонни фактори.

Коментирайки думите на президента, Песков съобщи на журналистите, че икономическият блок на правителството разполага с много предложения за ускоряване на темповете на растеж на руската икономика.

