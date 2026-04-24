Защо британска атомна подводница прекара повече от 200 дни в морето?

Британските подводници клас "Вангард" обикновено са оборудвани само за 99-дневни патрули, което води до спекулации, че корабът тихо се е снабдил с провизии през част от пътуването си.

Пролетта е във въздуха в северното полукълбо и свежите сутрини и увеличаващите се часове слънце може да са особено добре дошли за екипажа на една от ядрените подводници с балистични ракети клас "Вангард" на Кралския флот на Великобритания. Подводницата наскоро се завърна в пристанището след 205-дневно разполагане, прекарвайки по-голямата част от времето под вода, където моряците често губеха всякакво чувство за ден и светлина, пише за TNI журналистът Петер Сичиу.

Екипажът беше посрещнат като герой, включително посещение от британския премиер сър Киър Стармър, който се качи на борда на подводницата, когато тя пристигна във военноморската база на Негово Величество, Клайд (HMNB Clyde) в Шотландия.

A #RoyalNavy Vanguard Class submarine and its crew of 140 submariners sailed back to HM Naval Base Clyde on Saturday 18th April after completing another successful mission delivering the Continuous At Sea Deterrent (CASD). @RNinScotland Read more: https://t.co/Oiy7vjZGD9 pic.twitter.com/eeNXDPyKUM — Royal Navy (@RoyalNavy) April 21, 2026

Към Стармър се присъедини министърът на отбраната Джон Хийли, който също сподели добрите си пожелания към екипажа на подводницата.

"Горд съм да приветствам у дома и да благодаря на нашите подводничари, които пазят Обединеното кралство и @NATO в безопасност, всяка минута от всеки ден", написа Хийли в публикация в X (бивш Twitter). "Те и техните семейства правят огромни жертви, за да защитят всички нас, а нашето британско ядрено възпиране е по-важно сега от всякога. Те са най-доброто от Великобритания."

Proud to welcome home and thank our submariners, who keep the UK and @NATO safe, every minute of every day. They and their families make huge sacrifices to protect us all, and our UK nuclear deterrent is more important now than ever. They are the very best of Britain. pic.twitter.com/SBwb8a0ZuT — John Healey (@JohnHealey_MP) April 19, 2026

Има четири ядрени подводници клас Vanguard, всички построени от Vickers Shipbuilding & Engineering, Barrow-in-Furness. Подводниците включват HMS Vanguard (S28), HMS Victorious (S29), HMS Vigilant (S30) и HMS Vengeance (S31). И четирите подводници действат от базата HMNB Clyde в Шотландия и поддържат позиция за непрекъснато възпиране в морето (CASD).

Британското министерство на отбраната (MoD) не уточни коя лодка се е върнала в Шотландия, но има само четири подводници клас "Вангард" в експлоатация. Няколко британски медии съобщиха, че въпросният кораб е HMS Vanguard (S28), водещата подводница от този клас.

Класът "Вангард" служи като основен ядрен възпиращ фактор на Обединеното кралство.

По време на продължителни патрули екипажите прекарват месеци в морето, откъснати от външния свят.

Министерството на отбраната не обявява движението на лодките по очевидни причини, а началото на разполагането им също рядко се оповестява публично. Кралският флот обаче напоследък е по-отзивчив, когато патрулите приключат. През март 2025 г. службата потвърди, че друга подводница от клас "Вангард" се е завърнала в пристанището след 204 дни в морето – счупвайки предишен рекорд за друга лодка, прекарала 201 дни в морето.

Въз основа на продължителността на предишните разполагания изглежда, че 200 или повече дни в морето е новата норма, тъй като друга лодка, която се е завърнала от възпиращ патрул, е била навън 203 дни. Според съобщения в британските медии, всичките девет последни патрула са прекарали повече от пет месеца в морето или 152 или повече дни, а шестмесечните разполагания са стандартни.

"На хартия по-дългите патрули са "по-ефективни", тъй като намаляват времето, прекарано в предаване на задачите, и има по-дълги периоди за провеждане на поддръжка след патрулиране, възстановяване и подготовка за следващото", обясни Navy Lookout. "Това обаче добавя и допълнителен риск, че непрекъснатият характер на възпиращото действие може да бъде компрометиран, тъй като тези стареещи лодки трябва да избягват сериозни дефекти и да останат в морето по-дълго."

Подводниците от клас „Вангард“ са проектирани за 99-дневни патрули и имат хранителни запаси и фризери, които могат да поддържат само три до четири месеца в морето. Това означава, че запасите са претъпкани из цялата лодка, а проходите са покрити с консервирани храни и други сухи стоки. Няма такова нещо като изхвърляне на боклука в морето.

Кралският флот не е потвърдил дали подводниците от клас "Вангард" някога се снабдяват с провизии по средата на патрул, което изглежда нарушава ключовия принцип, че лодките трябва да останат потопени и следователно неоткрити по всяко време. Ако се случи снабдяване с провизии, това вероятно се случва възможно най-дискретно, доколкото Кралският флот може да се справи – вероятно през нощта и в зона, скрита от обществения поглед.

Подводницата на Кралския флот не е единственият военен кораб, който е претърпял толкова продължително разполагане. Към миналата седмица най-новият и най-голям суперносач на ВМС на Съединените щати, USS Gerald R. Ford (CVN-78), постави рекорд за най-дълго разполагане след войната във Виетнам. Към сряда, 22 април, военният кораб е в морето от 302 дни.