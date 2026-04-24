Самолетоносачът USS George H.W. Bush е засечен в Индийския океан

Самолетоносач на ВМС на САЩ действа в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ, след като данни от проследяване на полети с отворен код разкриха позицията му дни преди официално потвърждение. Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че USS George H.W. Bush (CVN-77) е плавал в Индийския океан в зоната му на отговорност.

Позицията на самолетоносача вече беше установена от анализатори с отворен код ден по-рано. Самолет Bell-Boeing CMV-22B Osprey с позивна „CHOSEN2“ - регистрационен номер 169470 - се появи на Flightradar24, летящ близо до Коморските острови, северно от Мадагаскар. Самолетът е проследен на приблизително 8500 фута височина и със скорост на земята от около 470 километра в час. Анализаторският акаунт с отворен код MenchOsint оцени, че Osprey произхожда от USS George H.W. Bush. Буш, поставяйки групата самолетоносачи клас „Нимиц“ северно от Мадагаскар и на транзитен маршрут към Арабско море. Траекторията на полета съвпада с коридор, обикновено използван от военноморските сили, движещи се от южната част на Индийския океан към оперативни зони в Близкия изток.

Потвърждението на Централното командване за присъствието им в Индийския океан, издадено на 23 април, беше първото официално потвърждение за местоположението на кораба.

April 23, 2026

Ударните групи самолетоносачи на ВМС на САЩ работят под строг контрол на емисиите в морето, като умишлено ограничават радара, комуникациите и други откриваеми сигнали, за да намалят уязвимостта си от откриване и насочване. Самолетите, опериращи от тези самолетоносачи, обаче могат понякога да предават сигнали за автоматично зависимо наблюдение и излъчване — ADS-B — които са същите сигнали за докладване на местоположението, използвани от търговската авиация и видими на граждански платформи за проследяване като Flightradar24. Системата е проектирана за безопасност на въздушното движение, а не за военна сигурност, и нейните сигнали пътуват независимо дали предаващият самолет принадлежи на гражданска авиокомпания или логистична ескадрила на ВМС. Когато самолет, базиран на палуба, предава, позицията му в мрежата за проследяване ефективно маркира кръг около кораба, от който е дошъл.

USS George H.W. Bush е ядрен самолетоносач клас „Нимиц“ – един от най-големите военни кораби, строени някога.

С дължина приблизително 333 метра и водоизместимост над 100 000 тона при пълно натоварване, той действа като централна част на ударна група от самолетоносачи, която обикновено включва крайцери, разрушители, подводници и самолетоносно въздушно крило от приблизително 70 самолета. Това въздушно крило дава на ударната група възможността да проектира въздушна мощ в радиус от стотици мили, да извършва удари срещу сухопътни цели, да установява въздушно превъзходство над оспорвана зона и да поддържа военноморски операции в широк морски театър. Преместването на самолетоносач клас „Нимиц“ в Арабско море поставя тази способност в оперативния обхват на Персийския залив и по-широкия театър на Близкия изток, пише Defence Blog.

Преминаването на USS George H.W. Bush придобива значение предвид настоящата оперативна обстановка в региона. Според оценката с отворен код, придружаваща данните за проследяване на полета, USS George H.W. Bush може да представлява трети американски самолетоносач, разположен в или движещ се към по-широкия район на Индийския океан и Арабско море в близост до Иран. Съединените щати поддържат засилено военноморско присъствие в региона от началото на иранския конфликт, като ударните групи от самолетоносачи служат като основен инструмент за проектиране на сила в театър, където наземното базиране е ограничено, а разстоянията изискват военноморска авиация, а не наземни въздушни средства.

Концентрацията на множество ударни групи от самолетоносачи в един театър не е рутинна позиция за разполагане. Тя отразява мащаба на ангажимента, който Съединените щати са поели към операциите в региона, и изискванията, които устойчивите бойни операции поставят върху средствата на военноморската авиация. Авиационните крила на самолетоносачите изпълняват ударни мисии, осигуряват покритие на противовъздушната отбрана, провеждат разузнаване и поддържат непрекъснато оперативно темпо, което с течение на времето намалява готовността на самолетите, боеприпасите и екипажите.

Движението на USS George H.W. Bush през Индийския океан към Арабско море следва установен транзитен коридор. Корабите, движещи се от Атлантическия океан или Средиземно море, заобикалящи нос Добра Надежда или преминаващи през Суецкия канал, се събират по един и същ общ маршрут през Индийския океан, преди да влязат в Арабско море от юг или югозапад. Позицията на превозвача северно от Мадагаскар, оценена от данните за полетите на Osprey, го поставя точно на този маршрут.