Най-мощното оръжие в руската дезинформационна война

Двуминутно видео, споделено на 6 март в социалната мрежа X, изглеждаше, че предлага доказателства, свързващи украинския президент Володимир Зеленски с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Само една публикация събра 2,9 милиона преглеждания. Но имейлът е фалшив. Той е датиран вторник, 3 януари 2010 г., неделя. И няма имейли от лицето, което уж ги е написало, Йегор Скаля, или от агенцията Centrocast, в досиетата на Епщайн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ. По това време Скаля не е бил собственик на Centrocast. Той и други са купили компанията през 2022 г. и са я преименували на Fire Point, която сега произвежда ракети и дронове. Акаунтът Johnny Midnight беше един от най-активните споделящи тези истории, като публикува почти 60 от тях, пише Bloomberg.

Акаунтът е базиран в САЩ, според профила му в X. Той е регистриран през 2020 г. и от февруари 2024 г. носи синя отметка, което показва платен статус, който издига публикациите на потребителя в алгоритъма на X. Но истинската самоличност на собственика му е неизвестна. Няколко дни след като Bloomberg поиска коментар от X през март, платформата спря акаунта. Той беше възстановен седмица по-късно. X не отговори на въпросите. Кампанията за дезинформация заля социалните медии с истории, в които се твърди, че политици, подкрепящи Европа и САЩ, са извършили нередности. Тя е в сърцевината на руската стратегия за хибридна война, наред със саботаж, убийства и тайни атаки срещу инфраструктурата - всички предназначени за правдоподобно отричане. Но отпечатъците на Storm-1516 са лесни за разпознаване от опитното око. Видеоклиповете му показват фалшифицирани документи, инсценирани свидетелства и аудио или визуални манипулации, подобрени с изкуствен интелект.

Въпреки че целите варират, темите са еднакви: твърдения за изборни измами, сексуално насилие от страна на длъжностни лица, луксозният живот на Зеленски. Storm-1516 разпространява историите си чрез уебсайтове, представящи се за новинарски медии, и мрежа от влиятелни лица, някои от които препращат публикации на ботове. Алгоритмите на социалните медии разширяват аудиторията. Целта не е толкова да се променят убежденията, колкото да се посяват съмнения и да се експлоатират спорни въпроси. Дарън Линвил, професор в Клемсън, Южна Каролина, и съдиректор на Media Forensics Hub, беше първият, който идентифицира руската кампания в края на 2023 г. Но той не ѝ даде име.

През април 2024 г. Microsoft, която проследява киберзаплахите, определи операцията като "Storm-1516", предупреждавайки, че американската аудитория препубликува дезинформация за Украйна, вероятно без да подозира, че тя идва от Русия. Москва има дълга история на използване на дезинформацията като оръжие. През 80-те години КГБ разпространи конспиративната теория, че ХИВ е създаден в американска лаборатория. По-скоро Русия се опита да повлияе както на референдума за Брекзит, така и на президентските избори в САЩ през 2016 г. Оттогава възможностите за разпространение на измислено съдържание са се увеличили. Платформите за социални медии премахват ограниченията за мониторинг на съдържанието. Известни личности, включително Доналд Тръмп и Илон Мъск, споделят манипулирани изображения или препубликуват непотвърдени твърдения. А американското правителство е разформировало агенции, чиято цел е била да разкриват дейностите на тайни държавни субекти. С помощта на изкуствения интелект, който ускори производството и намали разходите, Storm-1516 се превърна в конвейер в Златната ера на дезинформацията. Макар че историите му се споделят на множество платформи, включително TikTok, Telegram и Facebook и Instagram на Meta, X се оказа особено благодатна почва. Откакто Мъск купи платформата през 2022 г., тя преустанови много от мерките си за доверие и безопасност, включително политики, насочени към борба с дезинформацията. Сега тя разчита до голяма степен на "бележките на общността", създадени от потребителите. X показва само онези, които са оценени като полезни от участници с "различни гледни точки". По-малко от 20% от фалшивите нарративи, идентифицирани от Bloomberg, носят бележка от общността. И дори ако един пост има бележка, други, съдържащи същото видео, може да нямат. Те остават на платформата, въпреки собствените условия за ползване на X, които забраняват на потребителите да споделят това, което нарича "неавтентично съдържание", включително "манипулирани или извадени от контекста медии, които могат да доведат до широко разпространено объркване по обществени въпроси".

Уифредо Фернандес, директорът по глобални въпроси на X, заяви пред членовете на британския парламент през март, че Русия се опитва да "наводни пространството с определен тип нарратив" и че платформата е блокирала 800 милиона акаунта през 2024 г. Той не уточни колко от тях са свързани с Русия.

Европейската комисия (ЕК) започна разследване през 2023 г., за да проучи възможни нарушения на Закона за цифровите услуги на Европейския съюз (ЕС),

който изисква онлайн платформите да спазват правилата за прозрачност и да се борят с дезинформацията. През декември Брюксел наложи глоба на компанията в размер на 120 милиона евро (141 милиона долара), като заяви, че тя е подвела потребителите, като е внушавала погрешно, че акаунтите със сини отметки са потвърдили самоличността си. Комисията също така заяви, че X не е спазила правилата за прозрачност на рекламите и е възпрепятствала достъпа на изследователите до данни. Компанията обжалва глобата и представи предложени промени. През март X се съгласи да преработи системата си за верификация в ЕС, като предложението в момента се разглежда от Комисията. По-широкото разследване на ЕС относно начина, по който X се справя с манипулирането на информация, продължава. Това беше първата санкция на ЕС по Закона за цифровите услуги и предизвика остра реакция във Вашингтон. Глобалната информационна война на Русия се ръководи от Сергей Кириенко, първи заместник-началник на администрацията на президента, според двама европейски разузнавателни служители, които отказаха да бъдат назовани, тъй като не са упълномощени да обсъждат въпроса публично. Кириенко, някога най-младият премиер на Русия, който днес е на 63 години, провежда редовни срещи за изготвяне на медийни планове, казва един от служителите. Подложен на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания, той е един от най-влиятелните служители в Кремъл, отговарящ за вътрешната политика и политическите послания. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира. Множество дезинформационни кампании популяризират допълващи се истории в съответствие с дневния ред на Кремъл.

Така наречената операция "Доппелгангер" фалшифицира популярни уебсайтове, а друга разпространява клипове за фалшиви съобщения на правоохранителните органи. Фондацията за борба с несправедливостта, псевдо-правозащитна група, основана от покойния руски лидер на наемници Евгений Пригожин, произвежда собствена дезинформация. ЕС я санкционира през юли, позовавайки се на дейността ѝ за разпространение на съдържание на Storm-1516. Фондацията не отговори на исканията за коментар. Западни официални лица твърдят, че зад "Storm-1516" стои руската военна разузнавателна служба ГРУ. Нейната единица 29155, ръководена от Олег Кушнир, е финансирала сървърите и инструментите за изкуствен интелект на групата, за да генерира измислени новини, според оценка на украинското разузнаване, с която се е запознал Bloomberg. В нея се посочва, че офицерът от ГРУ Юрий Хорошенко координира както Storm-1516, така и хакерска група, известна като UAC-0056, наричана още Ember Bear, която, според заявление на американски агенции от 2024 г., е била използвана за атаки срещу Украйна и други държави. След мащабната инвазия в Украйна Русия увеличи финансирането за държавните медии и онлайн пропагандата. Бюджетът ѝ за тази година показва, че правителството планира да изразходва около 1,8 милиарда долара.

Броят на нарративите, които Bloomberg идентифицира като Storm-1516, се удвои през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същия период на предходната година, като в края на март и началото на април се публикуваха почти ежедневно. Десетина от тях бяха насочени към Унгария, като повечето целяха да подкопаят опозиционния лидер Петер Магяр, тъй като той водеше в проучванията пред фаворита на Кремъл, Виктор Орбан, в парламентарните избори през април. Едно видео, публикувано на 24 март от @its_The_Dr, твърдеше, че Магяр е нарекъл Тръмп "сенилен дядо" и е казал, че ще се оттегли от споразумението за ядрено сътрудничество между САЩ и Унгария.

Публикацията, маскирана като репортаж на Euronews, получи 2,7 милиона преглеждания. Euronews опроверга видеото, а говорител на партията на Магяр "Тиса" заяви, че "никога не са правени такива коментари". Магяр спечели изборите с огромно мнозинство. Повече от 25 публикации бяха фокусирани върху Армения, където изборите са насрочени за юни.

Повечето твърдяха за корупция или некомпетентност на министър-председателя на страната, Никол Пашинян. Тези усилия последваха след като молдовският президент Мая Санду заяви, че Русия е похарчила "стотици милиони евро", опитвайки се да повлияе на изборите в страната ѝ през септември 2025 г. Анализът на Bloomberg приписа 14 фалшиви истории, целящи да подкопаят проевропейското правителство на Санду, на Storm-1516. Някои публикации се позоваваха на статия в ok.magazine.us, клониран уебсайт, създаден да имитира истинското списание. В нея се твърдеше лъжливо, че Санду е похарчила 400 000 долара през 2024 г., за да купи сперма от Елтън Джон, Рики Мартин и Нийл Патрик Харис.

Една-единствена публикация на клипа получи поне 2,3 милиона преглеждания и остава в X без никакво предупреждение, че не е вярна. Въпреки операцията за влияние, партията на Санду спечели малко над 50% от гласовете, а проруската партия получи 24%. Говорителят на Санду отказа да коментира, посочвайки речта ѝ от януари за опасностите от руската дезинформация. Дори там, където прокремълските кандидати загубиха, както в Молдова и Унгария, руските операции за дезинформация проникнаха в националния дебат, като усилваха антиевропейските нарративи и се опитваха да повлияят на избирателите в периферията. Целите на "Сторм-1516" са в съответствие с нарративите, които руските власти се опитаха да разпространят чрез медийни кампании, насочени към САЩ и Европа, започващи през 2023 г. като част от операция "Доппелгангер", според вътрешни руски меморандуми и кореспонденция от базираната в Москва "Social Design Agency", публикувани от Министерството на правосъдието през 2024 г. Министерството заяви, че компанията е работила с Кремъл за разпространение на дезинформация.

Миналата година Русия награди Дугин с медал "За заслуги към отечеството", за който той заяви, че е за "борбата му в информационната война". Същият месец Великобритания включи в черния списък Александър Дугин, руски националистически философ, основател на Центъра за геополитическа експертиза, като заяви, че той координира подкрепата за разпространението на съдържание на Storm-1516. Дугин не отговори на молбата за коментар. В съобщение до Bloomberg Дугин отрече, че разпространява дезинформация.

"Никога не съм бил ключова фигура в нищо", написа той. За Путин е наистина важно да представя западните демокрации и Запада като цяло като корумпирани."

През 1923 г. Съветският съюз въведе израза "дезинформация" и създаде първата си служба за разпространение на дезинформация", каза Ивет Купър, външният министър на Великобритания, при обявяването на санкциите. "Но терминът дезинформация не успява да обхване подхода в промишлен мащаб, който някои злонамерени дейци прилагат днес.

Преди сто години държавно спонсорираните дезинформатори може би са разчитали на експертно фалшифицирани документи

или внимателно подхвърлени истории, за да манипулират общественото мнение. Днешната технология им дава възможността да правят това в много по-голям мащаб." Първите видеоклипове на Storm-1516 се опитаха да подкопаят подкрепата за Украйна и Зеленски. През октомври 2023 г. Линвил забеляза статия за съпругата на Зеленски, Олена Зеленска, в DC Weekly - уебсайт, насочен към американската аудитория, който смесваше реални новини с измислено съдържание. В нея се повтаряха твърдения, направени в Instagram видео от жена, твърдяща, че е бивша служителка на Cartier. Тя размахваше касова бележка, която уж показваше, че Зеленска е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в Ню Йорк по време на посещението на двойката в ООН. Но Зеленски и съпругата му са били в Канада на датата на предполагаемата продажба.

"Фалшивите нарративи са просто още едно оръжие на руската агресия", заяви Зеленска в изявление пред Bloomberg. "Кой може да потърси отговорност от анонимен човек? Светът силно подценява този вид оръжие."

Линвил откри, че DC Weekly е един от няколкото уебсайта, представящи се за новинарски източници, управлявани от Дуган, бившия шериф от Флорида. Професорът от Клемсън казва, че е намерил доказателства в социалните медии, че жената във видеото на Cartier е студентка, живееща в Санкт Петербург, Русия. DC Weekly се позова на статия, обозначена като спонсорирано съдържание, на нигерийски уебсайт, който пръв публикува версия на английски език. Инфлуенсъри, които редовно разпространяват съдържание на Storm-1516, го споделиха, както и руското посолство във Великобритания. Други твърдяха, че това е пример за това как западната помощ за Украйна се злоупотребява. След това руски медии отразиха историята. Фалшивите нарративи са просто още едно оръжие на руската агресия. Светът силно подценява този вид оръжие.

Най-добрият начин да се измери въздействието на фалшивите истории, казва Линвил, е да се види как те променят онлайн разговора. Преди октомври 2023 г. броят на публикациите в X, споменаващи Зеленска, Зеленски и Картие, е бил средно около 12 на седмица, според данни, събрани от Линвил и колегите му от Клемсън.

През седмицата, в която се появи историята за Cartier, броят на публикациите, споменаващи тези думи, скочи до 53 000, което съставлява 11% от общия обмен в X, споменаващ Зеленски или Зеленска, показват данните. Въпреки че броят на публикациите, цитиращи Cartier, впоследствие спадна, потребителите в X продължават да повтарят историята.

Фактчекърите в медиите опровергаха твърденията. Ранчото във Вайоминг беше продадено на американски скотовъд; снимката на руския паспорт беше скриншот от видеообръщение точно преди инвазията през 2022 г.; видеото за апартамента в Дубай показваше фалшифициран договор за продажба. Говорител на Зеленски заяви в имейл, че всички твърдения на Storm-1516 за него са измислени. Говорител на Bugatti заяви, че докладът е фалшив и че Зеленска не е клиент.

Някои от историите за корупция в Украйна бяха повторени от американски официални лица.

През ноември 2023 г. доклад твърдеше, че близки сътрудници на Зеленски са похарчили 75 милиона долара за две яхти, използвайки пари от западната помощ. Брокерите на яхтите отрекоха, че са били продадени. Но това не попречи на вицепрезидента Ванс, тогава сенатор, да го цитира, когато обясняваше своето противопоставяне на продължаването на американската помощ за Украйна. Бившата конгресменка Марджори Тейлър Грийн също публикува историята. В навечерието на президентските избори в САЩ през 2024 г. Министерството на правосъдието разсекрети 277-странична клетвена декларация на ФБР, която разкри стратегически меморандуми, имейли и вътрешни документи за планиране на глобалната дезинформационна кампания, известна като "Доппелгангер".

През октомври 2024 г. Центърът за анализ на заплахите на Microsoft свърза усилията за подкопаване на кандидатите на Демократическата партия Камала Харис и Тим Уолц с Storm-1516. Публикация с видео, подобрено с изкуствен интелект, в което се твърди, че Уолц е сексуално насилил студентка преди години, събра почти 5 милиона преглеждания в X за по-малко от 24 часа, преди да бъде изтрита. (Представител на Уолц не отговори на искане за коментар.) В дните преди изборите ФБР и други агенции предупредиха, че Русия "произвежда видеоклипове и създава фалшиви статии, за да подкопае легитимността на изборите", включително една, в която се твърдеше, че хаитянски имигранти са гласували незаконно в Джорджия. Борбата с чуждестранната дезинформация стана политически "радиоактивна", след като Тръмп отхвърли заключенията на разузнаването, че Русия се е намесила в изборите през 2016 г., наричайки ги "измама".

След като спечели преизбирането си, усилията на американското правителство за борба с руските операции за влияние бяха прекратени. Центърът за глобално взаимодействие на Държавния департамент, който действаше като междуведомствен център и публикува няколко доклада за руските дезинформационни кампании, преустанови дейността си в края на 2024 г., след като Конгресът не поднови мандата му. Върховното разузнавателно ведомство на САЩ на практика разформирова своя Център за чуждестранно злонамерено влияние, който координираше усилията за противодействие на това, което наричаше "подривни, недекларирани, принудителни или престъпни" дейности на чужди правителства. След като Тръмп се върна в Белия дом, руснаците насочиха вниманието си към Европа, където подкрепата за продължаване на помощта за Украйна представляваше най-голямата заплаха.

Подкрепата на Германия за Киев и санкциите срещу Русия превърнаха германските избори през февруари 2025 г. в ключово бойно поле. Дни преди гласуването в X се разпространи видео, показващо ръцете на жена, която изважда пощенски бюлетини от жълта пластмасова кутия и пуска тези, подадени за крайната дясна партия в страната, "Алтернатива за Германия" (AfD), в шредер.

Бюлетините за други партии бяха оставени настрана за преброяване. Видеото беше споделено от Чей Боуз, ирландец, живеещ в Москва, който е кореспондент на RT, руска държавна телевизия, санкционирана от САЩ, ЕС и Великобритания. То получи половин милион преглеждания. Но кадрите не бяха истински. Германските власти реагираха бързо, за да опровергаят информацията, показвайки, че истинските бюлетини са с различен цвят и шрифт. По същото време се появи и друго видео, което уж показваше бюлетини, в които не фигурираше крайнодясната партия.

Глас извън кадър възкликна:

"Това е измама!"

То събра милиони гледания. Партията AfD спечели почти 21% от гласовете в страната, което беше най-силният ѝ резултат и удвояване на дела ѝ в сравнение с преди четири години. Скокът в популярността на партията отразяваше недоволството на избирателите от имиграционната и икономическата политика и не може да бъде приписан на нито един пост в социалните медии. Все пак успехът на партията съвпадаше с целите на Кремъл.

През 2023 г. руски агенти бяха поставили за цел да повишат дела на AfD в проучванията до 20%, според изтеклите документи, споделени с Bloomberg. Русия също така се опита да подкопае авторитета на политика от Зелената партия Роберт Хабек, който беше вицеканцлер и министър на икономиката в предишното коалиционно правителство и нарече Русия заплаха за сигурността на Европа. Обръщайки гръб на пацифистките корени на партията си, Хабек заяви, че ще одобри доставката на ракети с дълъг обсег "Таурус" за Украйна, ако бъде избран за лидер на страната, като се противопостави на тогавашния канцлер Олаф Шолц.