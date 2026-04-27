Кремъл: Разузнавателните служби установяват източника на заплахата от дронове

Определянето на източника и географията на атаките с дронове срещу Русия е прерогатив на разузнавателните служби, предимно военните, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

Това беше обсъдено в контекста на атаките с дронове в Урал.

"Това е прерогатив на нашите специални служби, предимно военните – те определят източника на заплахата, определят географията на заплахата и определят мерките, които трябва да бъдат предприети в тази връзка", каза Песков пред репортери в отговор на предположенията, че безпилотните летателни апарати може да са били изстреляни от Казахстан.

Песков не уточни дали тази ситуация се обсъжда с казахстанската страна.

"Това са подробности, които трябва да бъдат обсъдени с нашите военни", обясни той.