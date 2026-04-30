IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз III да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Делхи многократно призова за връщането на диаманта, но засега без успех

30.04.2026 | 10:48 ч. Обновена: 30.04.2026 | 10:48 ч. 13
Снимка: Ройтерс

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани снощи призова крал Чарлз Трети “да върне” диаманта “Кохинор”  - кралско бижу, придобито от Британската империя от Индия през 19 в., предаде Франс прес.

Запитан преди срещата си с кралската двойка по време на посещението ѝ на мемориала за 11 септември, Мамдани каза: “Ако трябваше да говоря с краля за нещо различно от това, вероятно щях да го окуража да върне диаманта “Кохинор”.

В момента изложен в Лондонската кула, 105,6-каратовият скъпоценен камък е отстъпен на Британската източноиндийска компания от Кралство Пенджаб през 1849 г. като част от мирен договор, сключен след англо-сикхската война. 

Макар почти да няма съмнение, че произхожда от Индия, историята му смесва легенди и факти и включва претенции от няколко държави – сред тях Афганистан, Иран и Пакистан.

Делхи многократно призова за връщането на диаманта, но засега без успех.

Все още не е известно дали кметът на Ню Йорк е успял да повдигне този въпрос пред Чарлз Трети. 

Дебатът по темата бушува във Великобритания до такава степен, че кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 г.

Говорителката на антиимиграционната партия “Реформирай Обединеното кралство”, която води в проучванията във Великобритания, Зия Юсуф, описа коментарът на Мамдани като “обида за нашия крал”.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зохран Мамдани Ню Йорк диамантът Кохинор Индия крал Чарлз ІІІ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem