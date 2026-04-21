Върховният съд на ЕС: Унгарският закон срещу ЛГБТ+ нарушава ключови ценности

Върховният съд на ЕС обяви унгарския закон срещу ЛГБТ+ общността за дискриминационен, стигматизиращ и нарушаващ основни демократични ценности, което поставя ранен тест за новото правителство, когато то поеме властта следващия месец.

В широкообхватно решение Европейският съд заяви, че законът от 2021 г., който забранява съдържание за ЛГБТ+ хора в училищата и праймтайма на телевизията, е в противоречие с общество, основано на плурализъм и основни права, като забрана на дискриминацията и свобода на словото.

Петер Мадяр спечели убедителна изборна победа миналата седмица, след като обеща да изкорени корупцията и да подобри жизнения стандарт, но новоизбраният премиер не каза нищо по въпроса дали ще отмени анти-ЛГБТ+ политиките, въведени от Виктор Орбан, който беше победен след 16 години на власт.

Той обеща да "върне у дома“ средствата от ЕС, предназначени да помогнат на Унгария да развие икономиката си, някои от които бяха замразени заради закона срещу ЛГБТ+ общността. По-голяма част беше спряна поради рискове за академичната свобода, нарушения на правото на убежище и опасения относно корупцията и липсата на съдебна независимост, пише The Guardian.

Решението бележи първия път, когато Съдът на ЕС признава държава членка за виновна в нарушаване на правото на ЕС, основано изключително на нарушаване на основните ценности на блока, описани в член 2 от договора му. Те включват зачитане на човешкото достойнство, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитане на основните права, включително тези на малцинствата.

Решението проправя пътя за бъдещи дела срещу държави членки на ЕС, които систематично пренебрегват основните ценности на демокрацията и върховенството на закона.

Унгария прие така наречения закон за защита на детето през 2021 г., налагайки ограничения на училищата и медийните компании при изобразяването на ЛГБТ+ хора. Преди това оприличаван на скандалния руски закон за "гей пропаганда“, унгарското законодателство означава, че гей и транссексуални хора или теми не могат да се появяват в училищни образователни материали или в телевизионно предаване, филм или реклама, излъчвани преди 22:00 часа.

В изявление съдът заяви, че унгарският закон "противоречи на самата идентичност на съюза като общ правен ред в общество, в което преобладава плурализмът“ и че Унгария не може "основателно да се позовава на националната си идентичност“ като оправдание за закон, който нарушава основни ценности.

Съдът заяви, че очаква Унгария да се съобрази незабавно и разпореди Будапеща да заплати своите разноски и тези, направени от Европейската комисия, която е завела делото. Унгарското правителство е било потърсено за коментар.

Тинеке Стрик, холандски евродепутат от Зелената партия, която наблюдава работата на Европейския парламент по върховенството на закона в Унгария, заяви, че от новото правителство зависи да гарантира, че "пълното възстановяване на правата на тази общност е на преден план в плановете му за възстановяване на върховенството на закона. Всичко по-малко от това би направило тези реформи ненадеждни“.

Естер Полгари от Обществото "Хатър“ в Унгария определи решението като "крайъгълен камък за защитата на правата на човека в Европейския съюз“ и "историческа победа за общността в Унгария“.

"[Съдът] беше категоричен: никоя държава не може да отхвърля ЛГБТИ хората чрез стигматизиране и ако е необходимо, [Съдът на ЕС] се застъпва за защита на тези ценности", добавя Полгари.