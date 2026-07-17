Мъж отказа да седне до жена, позовавайки се на шериата, после удари стюардеса

Пътник на полет за Германия се е "позовал на шериата", за да избегне да седне до жена, преди да удари шамар на стюардеса, която му се е противопоставила, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал по време на полет на Turkish Airlines от Турция до Дюселдорф и полицейското разследване продължава, съобщава германският вестник Bild.

Според полицията заподозреният, 29-годишен германски гражданин с турски произход, е отказал да седне до жена, позовавайки се на шериата - религиозния и морален кодекс на исляма. Когато служител на самолета се опитал да говори с мъжа, той ударил шамар на стюардесата по лицето.

Германската полиция е била извикана в самолета, след като той е кацнал на летище Дюселдорф на 1 юни. Инцидентът сега се разследва от федералната полиция на града.

Заподозреният е признал за престъплението, съобщава Bild.