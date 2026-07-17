Трагедия: 11-годишна почина, засмукана в канализацията на басейн в Италия

Безопасността на обществените и частните плувни басейни в Италия ще бъде засилена след последната трагедия, при която 11-годишно момиче почина, след като беше засмукано в канализацията на басейн в плажен клуб на Лигурската ривиера, заяви министърът на гражданската защита и морските въпроси Себастиано Музумечи, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

„Смъртта на Алис, 11-годишното момиче, засмукано в канализацията на басейн в Сестри Леванте, подчертава спешната необходимост обществените и частните плувни басейни в Италия да бъдат безопасни, без никакви „ако“ или „но“, подчерта той.

„През последните три месеца пет непълнолетни са починали в басейни“, посочи министърът.

„Необходима е строга дисциплина, но също така е необходима по-голяма предпазливост, за да не се оставят деца сами във водата“, предупреди Музумечи.

„Законопроектът на правителството на Мелони, който има същата цел, ще бъде одобрен от съответната комисия в рамките на един месец и ние ще направим всичко възможно да го насрочим спешно“, заяви той.

Музумечи подписа законопроекта заедно с министъра на здравеопазването Орацио Скилачи.

(БТА)