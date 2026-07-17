В кадър: Бургас почете жертвите на атентата на летище "Сарафово"

Снимки: БГНЕС 1 / 3 / 3

С церемония по полагане на венци и цветя в Бургас беше почетена паметта на жертвите от атентата на летище "Сарафово" в навечерието на 14-ата годишнина от терористичното нападение, при което загинаха шестима души, а десетки бяха ранени.

Почит към жертвите отдадоха представители на Посолството на Израел в България, Община Бургас, ръководството на летище "Сарафово", народни представители, представители на български институции, еврейските организации у нас, дипломатическия корпус и други организации, пише БГНЕС.

Атентатът на летище "Сарафово"

На 18 юли 2012 г. точно в 17:23 часа атентатор самоубиец се взривява в един от трите автобуса с току-що пристигнали туристи от Израел на летище "Сарафово".

При терористичния акт загиват шестима души, а десетки други са ранени. Сред жертвите са 36-годишният български шофьор Мустафа Кьосов от село Юруково и петима израелски граждани - приятелите от детинство Маор Харуш и Елиор Приес, както и Ицик Коленги, Амир Менаше и Кохава Шрики.

Какво установи разследването?

Разследването установи, че организатор и вдъхновител на атентата е подкрепяната от Иран шиитска организация "Хизбула", определяна като терористична от редица държави и организации.

Според разследващите същата организация стои и зад атентата срещу еврейския общностен център AMIA в Буенос Айрес на 18 юли 1994 г., при който загинаха 85 цивилни, а стотици други бяха ранени.

Двете нападения, извършени на една и съща дата с разлика от 18 години, се разглеждат като символ на продължаващата заплаха от международния тероризъм и необходимостта от последователни международни усилия за противодействието му.