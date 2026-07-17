SENSHI 32 отличи най-впечатляващите бойци на вечерта

SENSHI 32 Grand Prix отново предложи зрелищна вечер за почитателите на бойните спортове, изпълнена с оспорвани двубои, драматични обрати и безкомпромисни сблъсъци между състезатели от високо ниво.

Минути след коронясването на първия шампион в средна категория на SENSHI Grand Prix - Джошуа Акингбаде, на ринга бяха връчени и традиционните специални отличия за най-впечатляващите индивидуални представяния на вечерта.

Шампионът взе и приза за най-добра техника

Наградата "Най-добра техника" беше присъдена на новия шампион в турнира до 85 кг Джошуа Акингбаде от Ирландия.

По пътя към титлата той показа впечатляваща прецизност, отлична тактическа подготовка и богат технически арсенал. Акингбаде постигна две победи с нокаут и триумфира в надпреварата.

Отличието му беше връчено от шихан Франциско Фильо - бразилска легенда на киокушин и K-1 и президент на KWU SENSHI за Южна Америка.

Даниеле Валенте беше отличен за боен дух

Призът "Боен дух" заслужи италианецът Даниеле Валенте. Той впечатли с непримирим характер, издръжливост и стремеж към победата до последната секунда в супербитката си срещу настоящия шампион на SENSHI Grand Prix до 75 кг Жулиен Риков.

Наградата беше връчена от шихан Акира Масуда - президент на KWU SENSHI, известен още като "Последния самурай на киокушин".

Нейтън Кук записа нокаута на вечерта

Отличието "Нокаут на вечерта" отиде при Нейтън Кук от Англия. С експлозивната си игра в тежка категория той се нуждаеше само от един рунд, за да нокаутира албанеца Франческо Джая и да запише една от най-запомнящите се победи на SENSHI 32 Grand Prix.

Приза му връчи легендата на K-1 и член на Борда на директорите на KWU SENSHI Сам Греко.

Специалните награди са традиционна част от всяка галавечер на SENSHI и отличават бойците, които наред със спортния успех демонстрират техническо майсторство, силен характер и атрактивен стил на ринга.

След успеха на турнира погледите вече са насочени към следващото издание. SENSHI 33 Grand Prix ще се проведе на 5 септември във Варна и отново ще събере едни от най-добрите бойци от различни държави за нова поредица от тежки сблъсъци на ринга.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.