Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси южната част на Перу, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Франс прес.

Трусът е бил на дълбочина около 66 километра във високопланинската област Паринакочас, в региона Аякучо, на около 800 километра южно от столицата Лима.

Засега не се съобщава за жертви или материални щети.

Геофизичният институт на Перу определи силата на земния трус на 7,2.

Ръководителят на Геофизичния институт на Перу Ернандо Тавера каза, че заради голямата дълбочна на земетресението няма предизвикани големи щети, съобщава Ройтерс.

„Населението излезе на улиците от страх, но няма последици“, каза той пред местната радиостанция АрПиПи (RPP).

Перу се намира в така наречения „Тихоокеански огнен пръстен“, където се регистрира сеизмична активност от около 85 процента, напомня Ройтерс.