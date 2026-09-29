НАТО: Руската хибридна кампания няма да спре подкрепата за Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова за спокойствие във връзка с руската кампания за саботажи в Европа, като заяви, че тя не успява да подкопае подкрепата за Украйна.

Коментарът му последва решението на Естония - поредната страна, която официално обвини Русия за подобен инцидент, да заяви, че руските "специални служби“ са поръчали палеж на предприятие от отбранителния сектор през август, съобщава Euronews.

"Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна. Но Русия не успява. Тя търпи неуспех на бойното поле в Украйна и не успява да подкопае единството ни и подкрепата за Украйна“, заяви Рюте пред журналисти.

Кампания за саботажи

Европейските правителства твърдят, че Москва засилва кампанията си за саботажи и намеса срещу поддръжниците на Украйна, докато руските войски срещат трудности на фронта - повече от четири години след началото на инвазията през февруари 2022 г.

Инцидентът в Естония се случи непосредствено след откриването на летище в Русия на дрон, зареден с експлозиви - случай, за който Берлин обвини Москва.

Рюте призна, че действията на Русия "могат да окажат влияние и понякога наистина оказват такова - това е очевидно“.

Рюте обаче призова страните от НАТО да запазят спокойствие, да продължат работата си и да подкрепят Украйна. "Не бива да бъдем наивни по отношение на Русия, но те знаят, че ние сме по-силни“, добави генералният секретар.

В изказване заедно с ръководителя на НАТО, литовският министър-председател Миндаугас Синкевичус заяви, че разузнавателните служби не разполагат с доказателства, че Москва подготвя нещо мащабно в близко бъдеще.

"Наложително е да се съобщи, ако съществува заплаха за обществото, но не бива да се преувеличава и да се твърди, че предстоят някакви събития през следващите месеци или седмици“, каза той и добави, че рискът остава.

По-рано днес естонският външен министър Маргус Цахкна обвини Русия в "саботаж“ след палеж в сградата на отбранителната компания Milrem Robotics през август.

"Можем със сигурност да заключим, че палежът в Талин е бил акт на саботаж, поръчан от специалните служби на Руската федерация“, написа той в публикация в социалната мрежа X. Той добави, че извършителите на нападението са задържани и „вече не представляват заплаха“, както и че Естония е извикала руския посланик.

"Този ​​акт на саботаж е част от по-широка кампания на Русия в Европа, целяща да ни сплаши и да отслаби подкрепата ни за Украйна“, написа Цахкна.

Естония - страна членка на ЕС и НАТО, разположена на източния фланг на Алианса, обвинява Русия в редица "хибридни“ провокации от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Заедно със съседите си Латвия и Литва, страната увеличи инвестициите си в отбраната през последните години и остава твърд съюзник на Киев.

Новината за нападението предизвика изрази на солидарност от цяла Европа.

Путин подкопава подкрепата на НАТО за Украйна

Естонският министър-председател Кристен Михал оприличи руския лидер на "заклещен в ъгъла плъх“, който засилва активността си в Европа в опит да пречупи подкрепата на Запада за Киев в момент, когато Москва е подложена на натиск.

Путин се опитва да подкопае пакта за колективна отбрана на НАТО, като изпитва държавите чрез тайни атаки, чийто извършител е трудно да бъде установен, заяви Михал.

Естонският лидер обаче заяви, че понастоящем е "малко вероятно“ Путин да предприеме конвенционално военно нападение срещу Европа – както поради заплахата от отговор на НАТО, така и защото силите му са ангажирани в Украйна.

Високото равнище на злонамерени действия от страна на Русия ще се запази, докато Путин не промени военните си цели, отбеляза Михал, като добави, че най-добрият начин за възпирането му е "да се подкрепи Украйна“.