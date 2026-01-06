Полезни съвети преди първата крачка: Как да изберем парцел за строеж на къща?

Все повече българи избират живот извън големите градове. Един от начините да се сдобият с мечтания дом често минава първо през покупка на парцел.
Покупката на парцел за строеж е една от най-важните крачки към бъдещата къща. Но тази стъпка не е просто покупка на земя – тя включва юридическа проверка, технически оценки, комуникации и планиране, които могат да повлияят значително на успеха на инвестицията.
Експертите от сайта Imoti.net дават ценни съвети преди да направите тази крачка.
Регулация и правен статут на парцела
- Урегулиран поземлен имот (УПИ) – Това е ключов аспект за купувачите: само парцели в регулация – определени за индивидуално ниско жилищно застрояване – позволяват директно строителство на къща без сложни административни процедури.
- Парцел извън регулация (например земеделска земя) – Ако земята не е в регулация, ще трябва да се промени статутът ѝ чрез общината, което може да отнеме време, документи и разходи.
Проверка: преди покупка попитайте дали парцелът е в регулация и дали има детайлен устройствен план (ДУП) за района.
Документи и правна проверка
Имотни документи:
- Нотариален акт за собственост;
- Кадастрална скица/скица на имота;
- Удостоверение за тежести (възбрани, ипотеки, сервитути);
- Данъчни удостоверения.
История на имота: Проверете дали кадастралните данни съвпадат с реалното състояние на парцела. Нередности могат да възникнат при старо устройство, промяна на граници или липса на геодезически акт.
Тежести и права на трети лица: Тези обременявания могат да ограничат строителството или да забавят процеса.
Препоръчително е да ангажирате и адвокат или консултант по имоти, който да проследи документите предварително.
Законни изисквания за строителство
- Закон за устройство на територията (ЗУТ) – Основният закон, който регулира проектирането и строежа на къщи. Парцелът трябва да бъде с подходящ статут, за да може да се издаде разрешение за строеж.
- Разрешение за строеж – Издава се от общината след представяне на проект, технически спецификации и одобрения. То е задължително за всички жилищни сгради над определени размери.
- Проект и визи за проектиране – Необходим е архитектурен проект, а понякога и виза за проектиране, която определя параметрите на застрояване (плътност, височина, отстояния и т.н.).
Комуникации и инфраструктура
Инфраструктурата към парцела е решаваща за комфорт и разходи по строителството:
- Електричество: Наличието на ток не винаги означава лесно свързване – важно е да проверите дали електропреносната мрежа може да обслужи бъдещия Ви дом и дали няма технически ограничения.
- Вода: Наличието на водопровод е от ключово значение. Ако няма, ще трябва да се предвиди собствен източник или връзка към близката мрежа.
- Канализация: Ако няма централизирана канализация, проектът трябва да включи изграждането на индивидуална пречиствателна станция или септична яма.
- Път и достъп: Проверете дали има легален достъп до парцела чрез път, който е в общинска или частна собственост, и дали е подходящ за тежкотоварни превозни средства (строителна техника).
Геология, терен и технически особености
- Релеф и денивелация: Терен с голям наклон може да изисква допълнителни разходи за укрепване, нивелиране или специфична архитектурна концепция.
- Геоложко проучване: Препоръчително е да се направи геотехническо проучване, особено при сложен терен или нестабилни почви.
- Сервитути и подземни мрежи: Проверете дали има подземни тръби, кабели или други инсталации, които могат да ограничат строителството.
Полезни съвети при оглед и покупка
- Огледайте околната инфраструктура: близост до магазини, училища, транспорт и изложения.
- Слънчево изложение и ориентация: Това влияе на енергийна ефективност и комфорт на къщата.
- Консултирайте се с архитект предварително: Архитектът може да изчисли дали желаният проект реално се вписва в избрания парцел.
Търсенето на парцел за строеж на къща е комплексен процес, който включва:
- правна и кадастрална проверка;
- техническа оценка на терена;
- осигуряване на комуникации;
- планиране на документи за разрешение за строеж.
Добрата подготовка преди покупка може да Ви спести време, пари и излишни пречки по пътя към Вашия нов дом.
Разгледайте актуални обяви за продажба на парцели ТУКТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.