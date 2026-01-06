Полезни съвети преди първата крачка: Как да изберем парцел за строеж на къща?

Все повече българи избират живот извън големите градове. Един от начините да се сдобият с мечтания дом често минава първо през покупка на парцел.

Покупката на парцел за строеж е една от най-важните крачки към бъдещата къща. Но тази стъпка не е просто покупка на земя – тя включва юридическа проверка, технически оценки, комуникации и планиране, които могат да повлияят значително на успеха на инвестицията.

Експертите от сайта Imoti.net дават ценни съвети преди да направите тази крачка.

Регулация и правен статут на парцела

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) – Това е ключов аспект за купувачите: само парцели в регулация – определени за индивидуално ниско жилищно застрояване – позволяват директно строителство на къща без сложни административни процедури.

- Парцел извън регулация (например земеделска земя) – Ако земята не е в регулация, ще трябва да се промени статутът ѝ чрез общината, което може да отнеме време, документи и разходи.

Проверка: преди покупка попитайте дали парцелът е в регулация и дали има детайлен устройствен план (ДУП) за района.

Документи и правна проверка

Имотни документи:

Нотариален акт за собственост;

Кадастрална скица/скица на имота;

Удостоверение за тежести (възбрани, ипотеки, сервитути);

Данъчни удостоверения.

История на имота: Проверете дали кадастралните данни съвпадат с реалното състояние на парцела. Нередности могат да възникнат при старо устройство, промяна на граници или липса на геодезически акт.

Тежести и права на трети лица: Тези обременявания могат да ограничат строителството или да забавят процеса.

Препоръчително е да ангажирате и адвокат или консултант по имоти, който да проследи документите предварително.

Законни изисквания за строителство

- Закон за устройство на територията (ЗУТ) – Основният закон, който регулира проектирането и строежа на къщи. Парцелът трябва да бъде с подходящ статут, за да може да се издаде разрешение за строеж.

- Разрешение за строеж – Издава се от общината след представяне на проект, технически спецификации и одобрения. То е задължително за всички жилищни сгради над определени размери.

- Проект и визи за проектиране – Необходим е архитектурен проект, а понякога и виза за проектиране, която определя параметрите на застрояване (плътност, височина, отстояния и т.н.).

Комуникации и инфраструктура

Инфраструктурата към парцела е решаваща за комфорт и разходи по строителството:

- Електричество: Наличието на ток не винаги означава лесно свързване – важно е да проверите дали електропреносната мрежа може да обслужи бъдещия Ви дом и дали няма технически ограничения.

- Вода: Наличието на водопровод е от ключово значение. Ако няма, ще трябва да се предвиди собствен източник или връзка към близката мрежа.

- Канализация: Ако няма централизирана канализация, проектът трябва да включи изграждането на индивидуална пречиствателна станция или септична яма.

- Път и достъп: Проверете дали има легален достъп до парцела чрез път, който е в общинска или частна собственост, и дали е подходящ за тежкотоварни превозни средства (строителна техника).

Геология, терен и технически особености

- Релеф и денивелация: Терен с голям наклон може да изисква допълнителни разходи за укрепване, нивелиране или специфична архитектурна концепция.

- Геоложко проучване: Препоръчително е да се направи геотехническо проучване, особено при сложен терен или нестабилни почви.

- Сервитути и подземни мрежи: Проверете дали има подземни тръби, кабели или други инсталации, които могат да ограничат строителството.

Полезни съвети при оглед и покупка

- Огледайте околната инфраструктура: близост до магазини, училища, транспорт и изложения.

- Слънчево изложение и ориентация: Това влияе на енергийна ефективност и комфорт на къщата.

- Консултирайте се с архитект предварително: Архитектът може да изчисли дали желаният проект реално се вписва в избрания парцел.

Търсенето на парцел за строеж на къща е комплексен процес, който включва:

правна и кадастрална проверка;

техническа оценка на терена;

осигуряване на комуникации;

планиране на документи за разрешение за строеж.

Добрата подготовка преди покупка може да Ви спести време, пари и излишни пречки по пътя към Вашия нов дом.

