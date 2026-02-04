Ценовият шок при металите е огромен натиск върху родните производители

Цените на ключови индустриални и благородни метали като мед, алуминий, сребро и злато достигнаха безпрецедентни върхове.

Този ценови шок създава огромен натиск върху родните производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми енергийни източници.

"Действително металите, златото, освен средства за натрупване, са суровини, които се използват много в електротехниката и електрониката. Тези неща поскъпнаха за година, някои - до три пъти, други до 50%. Всичко това се отразява негативно в бранша", коментира председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) д-р инж. Димитър Белелиев в "България сутрин".

Той посочи, че цената за транспорта не е толкова определяща, но изтъкна няколко възможни причини за поскъпването.

"Три са основните причини. Първо, всички виждаме какво се случва по света, всичко това стимулира покачването на цените. Второто - електротехниката и електрониката станаха водещ бранш в света. Трето, последните десетилетия в световен мащаб не се инвестираха достатъчно пари в този вид бизнес", обясни инж. Белелиев пред Bulgaria ON AIR.

За пример председателят на УС на БАСЕЛ даде производството на трансформатор, което отнема година и половина: "Ако сте сключили договор миналата година и след 6 месеца вече трябва да си закупите материали, повиши ви се стойността на метала - вие директно започвате да работите на загуба".

Конкуренция и липса на политическа подкрепа

По думите на инж. Белелиев електропромишлеността у нас е най-големият износител.

"Направихме анализ, над 60% от обществените поръчки са с доставки от трети страни. В тези държави ние няма как да се конкурираме. В тази борба ние имаме възможност да си стимулираме произведеното в Европа, най-малко през европейските програми. Няма политическо желание", анализира гостът.

Инж. Белелиев смята, че българската електроиндустрия е притисната.

"В момента всички поръчки, които са поръчани миналата година с включени договори, са на загуба", обобщи той.