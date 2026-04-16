Технополис стартира „Пролетен супер уикенд“ с до - 40% на топ оферти

Лидерът на пазара в потребителската техника, Технополис, дава началото на своята промоционална кампания „Пролетен супер уикенд“. От 16 до 20 април потребителите ще открият хиляди предложения с отстъпки до -40% в различни продуктови категории. Промоцията е валидна във всички хипермаркети на веригата, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app.

Сред ексклузивните оферти, подготвени за „Пролетен супер уикенд”, е 55-инчовия 4K Ultra HD OLED телевизор LG OLED55C51LA с впечатляващо качество на картината и реалистично възпроизвеждане на детайлите – идеално решение както за кино изживяване у дома, така и за проследяване на предстоящите спортни събития с максимална яснота и динамика.

Сега той е намален от 1 019,00 евро на 869,00 евро/ 1 699,62 лв. Към селекцията се присъединява и вертикалната прахосмукачка Bosch Flexxo Gen2 BBH3K2801 25.20 V – практично и удобно решение за бързо и ефективно почистване. Тя е намалена от 214,70 евро на 149,00 евро/ 291,42 лв.

Друго атрактивно предложение е хладилникът с долен фризер Hisense RB645N4BIE, който комбинира елегантен дизайн с функционалност и оптимално вътрешно пространство.

Сега е намален от 832,00 евро на 732,00 евро/ 1 431,67 лв. За допълнителен комфорт през всеки сезон, инверторният климатик Haier AS35PBPHRA-PRE/1U35MEPFRA-H, който е намален с 206,00 евро, предлага надеждна работа и висока енергийна ефективност, превръщайки се в отлично решение за съвременния дом. Сега може да бъде закупен на цена 559,00 евро/ 1 093,31 лв. Друг акцент е аудио системата JBL Partybox 520 с мощен звук, благодарение на технология AI Sound Boost. Освен впечатляващото аудио представяне, устройството осигурява до 15 часа живот на батерията, което го прави надежден избор както за домашни събирания, така и за събития на открито. Тя е намалена от 789,00 евро на 679,00 евро/ 1 328,01 лв.

От Технополис са помислили и за дамите, като през „Пролетен супер уикенд“ ги очакват практични и стилни оферти. Сред тях е фотоепилаторът Philips Lumea Bri945/00, който осигурява нежна и дълготрайна грижа за кожата.

Сега той идва на специална промоционална цена 199,00 евро/ 389,21 лв., намален от 300,00 евро. Друго предложение е смартфонът Samsung Galaxy A17 256 GB – комбинация от мощни функции, елегантен дизайн и достатъчно памет за всички любими приложения и снимки. Той се предлага в три различни цвята и е намален от 214,90 евро на 179,90 евро/351,85 лв. За мъжете акцентът е смарт часовник Huawei Watch GT 5 Blue 46 mm, на цена 149,90 евро/293,18 лв, перфектната комбинация от стилен дизайн и функции за спорт, здраве и свързаност.

Лаптопът Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ019YBM с 15.6-инчов дисплей също е сред топ предложенията. Оборудван с бърз 512 GB SSD и 8 GB RAM, той осигурява плавна работа както за ежедневни задачи, така и за професионални ангажименти или обучение. Сега той е намален от 449,00 евро на 399,00 евро/ 780,38 лв.

По време на „Пролетен супер уикенд“ любителите на колоезденето могат да вземат електрически велосипед SPR на цена 999,00 евро/1 953,87 лв.

Моделът е с 9 скорости и е подходящ за дълги маршрути. С алуминиева рамка, лека и удобна за каране, и мощна литиево-йонна батерия, велосипедът прави пролетните приключения още по-приятни.

Като допълнително предимство, клиентите ще могат да закупят всички продукти от кампанията на стойност над 150 евро/293,37 лв. на 10 безлихвени вноски. За да отговори и на динамичното им ежедневие, Технополис предоставя безплатна доставка до посочен адрес за всички онлайн поръчки, съдържащи продукти от кампанията, на стойност над 15,00 евро/29,34 лв. В допълнение, услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“ дава възможност на потребителите да спестят време, като получат избраните артикули в най-удобния за тях хипермаркет Технополис.

Всички промоционални предложения могат да бъдат разгледани на technopolis.bg и в Technopolis app.