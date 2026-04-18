Наближава крайният срок за участие в Real Estate Awards 2026

Остава малко време за участие в единадесетото издание на Real Estate Awards 2026, организирано от Imoti.net - първият сайт за недвижими имоти в България и Investor Media Pro с подкрепата на Investor Media Group.

Наградите се утвърдиха като едно от най-разпознаваемите събития в имотния сектор у нас. Интересът продължава да расте, като тази година вече са подадени близо 60 кандидатури.

Дигиталният фокус се засилва

Сред най-активните категории отново е „Сайт на фирма за недвижими имоти“, а новото попълнение – „Видеопредставяне на брокер, агенция или имот“ – ясно показва засилващата се роля на видеото и дигиталното съдържание в бранша.

Допълнителен стимул за участниците е и възможността да спечелят почивка на къмпинг „Градина“.

11 години стандарт в индустрията

През годините конкурсът се наложи като платформа, която отличава професионализма, иновациите и добрите практики в сектора. Основният му фокус остава върху по-прозрачна и устойчива бизнес среда и по-високо доверие на пазара.

В конкурса могат да участват агенции, брокери, инвеститори и строителни компании. Оценяването се извършва от независимо експертно жури при ясни и прозрачни критерии, като включва и участие на потребителите.

Финалът – на 4 юни

Церемонията по награждаването ще се проведе на 4 юни 2026 г., когато ще бъдат отличени най-добрите в сектора. Част от отличията ще бъдат определени и от публиката, включително за „Агенция на годината“, „Най-добър сайт“ и „Брокер на годината“.

Участието е безплатно, като може да подадете вашите кандидатури до 20 април ТУК