Технополис и Практикер стартират стажантската си програма „Моето начало“ за млади таланти

За осма година всички хипермаркети на Технополис и Практикер в страната отварят вратите си за млади хора, които искат да придобият опит в света на бизнеса. Стажантската програма „Моето начало“ е насочена към ученици от 11 и 12 клас, които вече са навършили 18 години, както и към студенти.

„Вярваме, че първите стъпки в придобиването на професионален опит са ключови за развитието на младите хора. За нас е важно те не само да научат основите на професията, но и да развият увереност и личностни умения. Нашата програма им дава именно тези възможности и се гордеем, че вече осем години постигаме много добри резултати.“, споделя Мустафа Мустафов, мениджър „Човешки ресурси“ в Технополис и Практикер.

През 10-те работни седмици участниците ще преминат през специализирани обучения, които ще им помогнат да развият търговски умения, ефективна комуникация с клиенти и работа в екип. Всеки стажант ще има личен ментор, готов да сподели опит и да покаже ключовите тайни на професията. Освен ценния опит, участниците ще получават месечно трудово възнаграждение, ваучери за храна, спортни карти на преференциални цени, допълнително здравно застраховане и други придобивки. На финала на програмата всеки успешно завършил получава сертификат, който му дава предимство при повторно кандидатстване в компаниите.

След успешното издание на „Моето начало“ през 2024 г., когато програмата привлече над 200 участници, положителният интерес към нея се запази и през 2025 г. Миналогодишното ѝ издание продължи развитието си с високи резултати – броят на участниците достига 240 души, а 15% от тях продължиха кариерата си в хипермаркетите, затвърждавайки ролята ѝ като ефективен канал за привличане и задържане на млади таланти.

Кандидатстването за стажантската програма е отворено до 29.05.2026 г., като условията са младежите да са навършили 18 години и да изпратят CV или мотивационно писмо. Повече информация и списък с всички свободни позиции могат да бъдат открити на jobs.technopolis.bg и jobs.praktiker.bg.