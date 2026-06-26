Тексас търси избягал жираф на име Грейси

Жираф на име Грейси е в неизвестност в Тексас, а издирването ѝ се оказва изключително трудна задача, съобщава ABC news.

Грейси, която е на около 3 години, е изчезнала преди близо две седмици, след като е избягала от заграждението си в ранчото Cedar Hollow Ranch в района на Тексас Хил Кънтри. Това съобщи Вик Джоунс, собственик на отдалеченото имение, разположено на около 160 километра западно от Сан Антонио. В сряда той заяви, че Грейси се е отклонила към част от частния резерват, която останалите жирафи обикновено избягват.

Джоунс сподели, че е организирал издирване с хеликоптери и е получил няколко сигнала за забелязването на животното, като е обявена и парична награда от 5000 долара.

Въпреки това жирафът, чийто ръст е колкото на дърво, все още не е открит.

Ранчото се намира в селски окръг Риал, където около 2700 жители са били вдигнати нащрек, за да търсят изчезнал жираф. Джоунс каза, че районът на търсене е изключително отдалечен и вероятността Грейси да срещне хора е малка.

"Хората не са в опасност за нея, защото не е около хора. Тя е навън в много, много сурови, гъсто залесени земи", казва Джоунс.

Тексаският хълмист район има една от най-големите концентрации на екзотични животни в плен в страната. Шерифът на окръг Риал Нейтън Джонсън каза, че мекият климат и неравният терен изглежда служат като добър заместител на местната африканска среда на повечето животни.

Той изброи списък с животни, които са изчезнали през годините, особено след наводнения, но каза, че това е първият му жираф. "Имал съм антилопи гну, имал съм водни биволи, имал съм маймуни, имал съм зебри, всички изчезват. Понякога ги откриваме, а понякога не", добавя Джоунс.

Въпреки че средата на Тексас не е родна среда за жирафи, Джоунс каза, че Грейси би трябвало да може да намери много листа и друга растителност за ядене. Той каза, че е малко вероятно други животни да я притесняват.

Джоунс добави, че първоначално е изпратил хеликоптери, които са претърсвали площ от около 7500 акра (3000 хектара), но без успех. Няколко дни по-късно има съобщение, че Грейси е била забелязана на юг.